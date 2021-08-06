Эпичная погоня инспекторов ДПС за нетрезвым водителем в Крыму попала на видео

Сотрудники ДПС в городе Щелкино Ленинского района задержали 17-летнего молодого парня, который пьяным управлял автомобилем своего дедушки — он взял его без спроса, чтобы покататься с друзьями.

Водитель вызвал подозрения у наряда ДПС, когда двигался по проезжей части рывками, после чего они потребовали от него остановиться, но тот решил продолжить движение, причем на большой скорости. В результате непродолжительной погони нетрезвый водитель чуть не сбил мопедиста и угодил в кювет, не справившись с управлением, передает ФАН.

«Запрет на водительское удостоверение пожизненно такому водителю», — комментирует в Сети Ирина Туралина. «Дело совсем в другом. Пьяный — это как мотоциклист. Вы предлагаете не догонять? Ну тогда они это будут делать постоянно, я не раз наблюдал такие ситуации и считаю, что нужно догонять», — подчеркивает Артем Юрьевич.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, но в разговоре с сотрудником ДПС честно признался, что употребил спиртное перед поездкой. Против 17-летнего парня были составлены административные протоколы, нарушителю грозит штраф за «пьяные гонки» в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Крыму на трассе «Таврида» произошло сразу два ДТП, одно из них оказалось смертельным. В другой аварии автомобили столкнулись из-за того, что не держали необходимую дистанцию.