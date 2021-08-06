Туристы восхитились «платаном Айседоры Дункан» на набережной Ялты

Ялта — потрясающий город на южном берегу Крыма, ежегодно привлекающий тысячи туристов ласковым морем, уютными улочками, величественными дворцами и другими необычными достопримечательностями. Среди них одной из самых удивительных является платан восточный, отличающийся своей историей, размерами и популярностью.

Это дерево уже давно стало излюбленным местом встречи влюбленных — под ним даже разместили тематическую скамью. Согласно местной легенде, именно здесь Сергей Есенин встречался со своей возлюбленной Айседорой Дункан. Тем не менее, согласно историческим справкам, этого не могло быть, так как в Ялте поэт и балерина бывали в разное время. Однако дерево, действительно, очень впечатлило американскую танцовщицу, поэтому ялтинцы иногда называют его платаном Айседоры Дункан.

«Платан, он просто впечатляет, восхищает и притягивает к себе. Мудрость, мощь, сила, огромная энергия», — делится Александр Пахомов. «У нас есть своеобразный туристический обычай: мы когда каждый год приезжаем в Ялту, всегда фотографируемся всей семьей у платана, обняв его ствол. Такая небольшая семейная традиция», — сказала ФАН Москвичка Ирина.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В высоту платан достигает размера десятиэтажного здания — его высота 31 метр, а густая крона формирует шар окружностью 27 метров. Интересно, что по примерным оценкам экспертов, возраст дерева превышает 170 лет — платан настолько стар, что повидал и времена становления Ялты, и страшные войны, и перестройку, и рассвет города в последние годы. Он даже пережил времена активной массовой застройки — многие хотели спилить дерево, но активисты и жители города вставали на его защиту.

«Обнять ствол дерева мечтает каждый, но он настолько широкий! Дерево создает необходимую тень в жаркий день. Любоваться одно удовольствие!» — рассказывает в комментариях в Сети Ксения Смит.

В 2015 году платану на набережной присвоили почетное звание «дерева-памятника», прилегающую территорию облагородили скамейками, а крону украсили паутиной гирлянд, создающей в вечернее время впечатление, будто великана облепили сотни светлячков.

Ранее ФАН рассказывал о том, что вместо гостиницы во дворце Александра Кузнецова хотят сделать музей. Дворец был построен в 1889 году, его украшают 15 полотен художника Юлия Клевера, стоимость которых составляет порядка 40 миллионов долларов.