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Роспотребнадзор сообщил об отмене ограничений на купание в подтопленных районах Крыма

  /   Обновлено: 06 августа 2021 11:45
Общество
Роспотребнадзор сообщил об отмене ограничений на купание в подтопленных районах Крыма
wikipedia.org  /  Aleksander Kaasik / CC BY-SA 4.0

Симферополь, 6 августа. Все ограничения на купание в тех районах Крыма, которые пострадали от подтопления, были сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Пляжные территории на полуострове закрывали в связи с ухудшением качества морской воды, которое наблюдалось после сильных ливней, ставших причиной подтопления в регионе. После проведенной проверки ограничения на купание были отменены.

Специалисты Роспотребнадзора ранее заявили, что все водоемы, расположенные в Петербурге, непригодны для купания. Качество 24 пляжей оказалось несоответствующим установленным нормам.

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