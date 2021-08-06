Роспотребнадзор сообщил об отмене ограничений на купание в подтопленных районах Крыма

Симферополь, 6 августа. Все ограничения на купание в тех районах Крыма, которые пострадали от подтопления, были сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Пляжные территории на полуострове закрывали в связи с ухудшением качества морской воды, которое наблюдалось после сильных ливней, ставших причиной подтопления в регионе. После проведенной проверки ограничения на купание были отменены.

Специалисты Роспотребнадзора ранее заявили, что все водоемы, расположенные в Петербурге, непригодны для купания. Качество 24 пляжей оказалось несоответствующим установленным нормам.