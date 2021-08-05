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Силач из Судака сдвинет самолет весом 20 тонн в аэропорту Симферополя

  /   Обновлено: 05 августа 2021 17:51
Общество
Силач из Судака сдвинет самолет весом 20 тонн в аэропорту Симферополя
пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Симферополь, 5 августа. Атлет из Судака Джамшид Исматиллаев попытается установить рекорд в буксировке самолета Ан-26 в аэропорту на полуострове Крым.

Акция спортивно-патриотического богатырского движения «Сильнейшая нация мира» приурочена ко Дню флага России и 85-летию крымской воздушной гавани. Джамшид Исматиллаев выполнит буксировку судна весом более 20 тонн руками за канат в положении сидя.

Спортсмен планирует установить рекорд 22 августа. Его зарегистрирует эксперт Книги рекордов России по силовым направлениям, мастер спорта международного класса, рекордсмен мира по становой тяге Михаил Шивляков. Силач из Судака уже устанавливал рекорды.

«В марте 2021 под эгидой «Сильнейшей нации мира» атлет сдвинул самый большой в мире самолет-амфибию Бе-12 весом 31,5 тонны на 1 метр 12 см за 40 секунд и установил рекорд России», — рассказал рекордсмен РФ и мира, президент АНО «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

Силач Станислав Полещук также хочет побить мировой рекорд. Он намерен сдвинуть с места тепловоз массой более 50 тонн. Спортсмен планирует установить рекорд 17 августа в подмосковном Кратово. Его зафиксирует президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

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крым спорт исматиллаев
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