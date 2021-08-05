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Эксперт назвал причины захвата украинского кабмина бывшим «ветераном АТО»
Общество
Эксперт назвал причины захвата украинского кабмина бывшим «ветераном АТО»
ТАСС  /  Evgen Kotenko/Ukrinform via ZUMA Press Wire

По мнению ряда экспертов, попытка бывшего участника батальона «Айдар» взорвать кабмин Украины стала закономерным итогом многолетнего пренебрежения киевских властей проблемами армии и населения страны. Это уже не первая попытка подобного рода со стороны националистов. О том, что толкает украинцев на подобные действия и почему власти игнорируют эти проблемы, читайте в материале ФАН.

4 августа в здание кабмина в Киеве вошел неизвестный мужчина, вооруженный гранатой. Он потребовал эвакуировать женщин и заявил, что не собирается сдаваться, так как его ждет 10 лет лишения свободы.

Эксперт объяснил почему ветеран АТО пытался захватить Кабмин Украины
Федеральное агентство новостей  / Василий Таран
По мнению политолога Александра Роджерса, этот инцидент ярко демонстрирует все проблемы страны. Официальный Киев полностью игнорирует трудности и беды населения.

«Неадекватный «ветеран АТО», который с гранатой ворвался в здание кабмина, — это, собственно, и есть лицо современной Украины. Мало того, что это типичный «герой» с поехавшей крышей, творящий произвол — такие сейчас бегают с гранатами и другим оружием по всей Украине, — он еще и ведет себя как и сам киевский режим. То есть орет, что я сейчас всех взорву, я страшный, я контуженый, а потом ничего не происходит, потому что страшно.

А еще ему за эту выходку ничего не будет, потому что «ветераны АТО» на Украине неприкосновенны и могут хоть насиловать бабушек, хоть воровать гусей. Или наоборот», — пояснил эксперт.

Эксперт объяснил почему ветеран АТО пытался захватить Кабмин Украины
Федеральное агентство новостей  / Анастасия Романова
Напомним, еще в 2017 году главный психиатр минобороны Украины, начальник клиники психиатрии полковник Олег Друзь заявил, что у 93% участников АТО есть проблемы с психикой, они опасны для общества.

Также стоит отметить, что это далеко не единственный подобны инцидент. Так, 31 августа 2015 года у здания Верховной рады произошли столкновения между сотрудниками полиции Украины и членами ряда националистических группировок, среди которых было немало ветеранов карательной операции на востоке Украины. В ходе беспорядков со стороны националистов в здание парламента была брошена боевая граната, от взрыва которой пострадали несколько бойцов Нацгвардии страны.

На фоне этого ярко выделяются сообщения об уголовных преступлениях, совершенных «ветеранами АТО» на территории Украины. Например, в январе этого года силовики задержали в Черновицкой области банду бывших участников АТО, которые по возвращении из зон боевых действий организовали банду для разбойных нападений.

Эксперт объяснил почему ветеран АТО пытался захватить Кабмин Украины
Новостное агентство «Харьков».  / Леонид Андросов
По словам бывшего участника одесского «антимайдана» Алексея Драгунова, большая часть «ветеранов АТО», вернувшихся в Одессу после увольнения, занялась наркоторговлей, «крышеванием» рынков, разбоем, заказными погромами и рейдерскими захватами.

«Уже не секрет, что через Одессу на Украину, и особенно в зону АТО, идут огромные потоки наркотиков. Счет идет на сотни килограммов. Иногда их завозят целыми кораблями. И вот всем этим занимаются как раз «ветераны АТО», особенно члены нацбатов типа «Айдара» и «Азова», — рассказал одессит.

Также стоит напомнить, что недавно ФАН публиковал воспоминания одессита, насильно мобилизованного в зону АТО/ООС. Молодой человек сообщил, что новобранцев, только что прибывших на передовую, командиры часто обманом заставляют открывать огонь по мирным объектам. Это делается с целью предотвращения дезертирства среди личного состава.

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