Аксенов объяснил Новаку, сколько нужно миллиардов на догазификацию домовладений Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел совещание с вице-премьером российского правительства Александром Новаком, во время которого они обсудили бесплатную догазификацию населенных пунктов полуострова, которые попадают под соответствующее поручение президента.

Новак отметил, что в данном случае его волнуют вопросы инвентаризации, то есть число населенных пунктов и домовладений, которые подпадают под указ. Кроме того, он добавил, что с населением должна вестись организованная работа по его информированию, чтобы процесс подключения к газу был максимально эффективным, передает ФАН.

facebook.com / Сергей Аксенов

В свою очередь, Аксенов сказал, что под эти параметры подходит порядка 78 тысяч домовладений, причем властями уже было получено около 15 тысяч заявлений о готовности к техническому присоединению к газовым сетям. Это касается тех населенных пунктов, в которых газ уже есть, однако улицы или дома до сих пор частично негазифицированы.

«Общая цена вопроса — 7,4 миллиарда рублей. На уже поданные заявки разработан план — около 1,5 миллиарда рублей. Мы будем просить вас, чтобы нам было выделено финансирование до конца этого года в размере 200 миллионов рублей и 1,3 миллиарда на первые 15 тысяч домовладений на 2022 год», — заявил Сергей Аксенов.

Известно, что в Республике Крым полномочия по реализации программы будут закреплены за ГУП РК «Крымгазсети», при этом муниципалитеты и субъекты не будут участвовать в строительстве газоотводов до границ участков домовладений крымчан. По словам главы Крыма, для республики потребовался специальный механизм определения оператора.

«Понятно, что на материковой части Российской Федерации «Газпром» является оператором. У нас мы будем просить отдельный инструмент, чтобы компания «Крымгазсети» была единственным исполнителем этой работы», — указал Аксенов.

facebook.com / Сергей Аксенов

По данным правительства Крыма, на начало 2021 года уровень газификации республики составлял около 77%. При этом среднероссийский уровень газификации сейчас не превышает 70%. В целом на реализацию госпрограммы газификации и доведения ее уровня до 100% Крыму необходимо свыше 50 млрд рублей, заявляли в региональном минтопэнерго.

После совещания Александр Новак направился на инспекцию в поселок Некрасово в Красногвардейском районе, где недавно провели газ. Для жителей села это стало по-настоящему важным и долгожданным событием. На 6 августа у вице-премьера правительства запланирован ряд встреч в Севастополе.

Ранее в Крымстате рассказали, сколько россиян переехало жить на полуостров. По данным ведомства, только за первые четыре месяца текущего года в Крым переехало жить более 20 тысяч соотечественников.