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Сразу два ДТП произошло на трассе «Таврида» в Крыму
Происшествия
Сразу два ДТП произошло на трассе «Таврида» в Крыму
pxhere.com  / 

Сразу два ДТП произошло на трассе «Таврида» в Крыму на одном участке дороги. Обе аварии случились днем 5 августа на участке трассы от Бахчисарая в сторону Симферополя.

Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, первая авария с участием сразу пяти машин произошла недалеко от села Скалистое (Бахчисарайский район). По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителями транспортных средств. В результате столкновения «паровозиком» никто не пострадал.

Вторая авария оказалась серьезнее. В результате столкновения «Газели» с другим транспортным средством водитель грузовой машины погиб.

Ранее ФАН сообщал, что мощный сель, который произошел в районе Алушты 4 августа, частично разрушил мужской монастырь Святых Косьмы и Дамиана.

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дтп крым таврида
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