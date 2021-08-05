Сразу два ДТП произошло на трассе «Таврида» в Крыму на одном участке дороги. Обе аварии случились днем 5 августа на участке трассы от Бахчисарая в сторону Симферополя.

Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, первая авария с участием сразу пяти машин произошла недалеко от села Скалистое (Бахчисарайский район). По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителями транспортных средств. В результате столкновения «паровозиком» никто не пострадал.

Вторая авария оказалась серьезнее. В результате столкновения «Газели» с другим транспортным средством водитель грузовой машины погиб.

Ранее ФАН сообщал, что мощный сель, который произошел в районе Алушты 4 августа, частично разрушил мужской монастырь Святых Косьмы и Дамиана.