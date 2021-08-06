Легендарные американские машины приняли участие в автопробеге в Крыму

Культовые американские машины Chevrolet Camaro, Chevrolet Delivery и Dodge Charger участвуют в туристическом пробеге ретроавтомобилей в Крыму. Некоторые из них на ходу уже более 50 лет. Коллекционеры сами называют свои авто легендарными и всегда имеют в багажнике солидный ремкомплект. Несмотря на преклонный возраст, из Москвы в Крым все авто доехали на своих колесах.

По словам организаторов пробега, главная его цель — привлечь внимание к автотуризму и рассказать о машинах с уникальной историей. Старейшая из авто здесь — Dodge Charger 70-х годов.

instagram.com / @mad__buckets

Такой же мускул кар снимался в первом «Форсаже». Машина настолько мощная, что герой, которого играет Вин Дизель, даже не хочет ее водить.

«Dodge Charger — это известный авто-актер. Машина этой марки снималась в более чем 50 западных фильмах. Впервые на экране она появилась в фильме «Детектив Буллит» в 1968 году. Автомобиль снимался в сцене погони по улицам Сан-Франциско. Кстати, очень часто ее называют одной из самых известных автопогонь в истории кинематографа, потому что тогда во время сцены преследования Dodge на самом деле набирал скорость до 177 км/ч», — рассказал ФАН крымский автолюбитель Семен Романов.

instagram.com / @mad__buckets

Автопробег продлится до 10 августа. Машины уже преодолели маршрут Москва — Ростов-на-Дону — Геленджик — Крымск — Ялта — Севастополь. Им предстоит еще один переезд — в город Щелкино на Керченском полуострове. В скором времени они возьмут курс в обратном направлении. Как рассказал ФАН представитель автодвижения Дмитрий Войнов, многие уже запланировали новый пробег в Крыму на следующий год.

«Крым мы очень любим и приезжаем уже ежегодно. Каждый июль-август мы выбираемся из Москвы и посещаем Ростов-на-Дону, Геленджик, Ялту. Сегодня мы выезжаем в Щелкино, где будет выставка в центре города, а послезавтра пройдет гонка по высохшему лиману «Русский Бонневиль». И в следующем году мы обязательно приедем к вам, потому что нам очень нравится природа Крыма и крымские дороги», — рассказала Дмитрий Войнов.

Он добавил, что вход на выставку и гонки для всех зрителей будут бесплатными. Ранее корреспондент ФАН выяснил, почему люди переезжают жить именно в Ялту и Алушту.