Закрытие Северо-Крымского канала серьезно отразилось на состоянии заповедника в Крыму

На северо-западе Крыма есть удивительный природный заповедник закрытого типа — «Лебяжьи острова». С 1956 года в нем ведутся стационарные наблюдения — ученые следят за видовым и количественным составом птиц, их поведением и за природными условиями в заповеднике. В последние годы сильные изменения в заповеднике произошли из-за перекрытия Северо-Крымского канала (СКК). О том, какие изменения больше всего проявились, узнал корреспондент ФАН.

«С 2014 года мы смотрим по фауне и флоре изменения видового и ландшафтного состава после того, как перестала к нам идти днепровская вода. Вода стала более соленая: если раньше было порядка 12 промилле, то сейчас — около 22 промилле», — сообщил старший государственный инспектор заповедника Сергей Наливайко.

Это повлияло на видовой состав рыбы в Каркинитском заливе — раньше здесь водились карась и карп, сейчас же преобладает бычок, да и в целом рыбы стало меньше, соответственно, изменилась кормовая база для птиц. Особенно ярко эти изменения наблюдаются на примере пеликанов: раньше, когда рыбы было больше, их колонии доходили до 200-300 особей, сейчас же составляют около 100.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

«Количество видов сохранилось тоже, только у видов, которые обитают практически на пресных водоемах, численность резко упала, то есть она приближается к той численности, которая была до прихода днепровской воды в Крым», — сообщила старший научный сотрудник заповедника Наталия Тарина.

Но и до запуска СКК в заповеднике был достаточно богатый видовой состав, здесь — один из основных путей миграции птиц в Африку, Иран, Ирак, Израиль и другие южные края. Это связано с тем, что мелководные заливы, в число которых входит Каркинитский, хорошо прогреваются, также из-за малой глубины тут доступный корм.

«Увеличилась численность сугубо морских нырковых уток: хохлатая, морская чернеть. Раньше, чтобы их увидеть, надо было выходить в залив, где соленая вода, а теперь это просто: вышел на берег — и у тебя на глазах тысяч шесть-восемь вдоль берега этих уток. Они питаются моллюсками и запасами кормов, которые несет течением», — отмечает она.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Недавно к изучению изменений в заливе присоединились специалисты севастопольского ИнБЮМа. Некоторое время назад они провели исследование на филлофорном поле, результаты ожидаются в ближайшее время. Кроме того, они изучают не только изменения солености воды и растительности, но и экологическую обстановку, в частности влияние химических предприятий, находящихся всего в 15 км от заповедника.

Ранее ФАН рассказывал, что в заповеднике «Лебяжьи острова» наблюдается рост популяции краснокнижных птиц, в том числе черноголового хохотуна и чегравы, а также баклана.