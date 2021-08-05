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Мощный сель частично разрушил мужской монастырь Святых Косьмы и Дамиана в Крыму

  /   Обновлено: 05 августа 2021 11:22
Происшествия
Мощный сель частично разрушил мужской монастырь Святых Косьмы и Дамиана в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Елена Алексеенкова

Вечером 4 августа после грозы с крымских гор сошел сель, который продолжает разрушать мужской монастырь Святых Косьмы и Дамиана. Поток несет с собой обломки деревьев, камни и глину. Вышла из берегов река, размыло дорогу. Под угрозой разрушения храм и часовня. За 165 лет существования монастыря такое происходит впервые. По предварительным подсчетам, обители нанесен многомиллионный ущерб.

«От селевого потока сильно пострадали подпорные стены, складские помещения с продуктами питания и заготовленными на зиму дровами, углем. Разрушена вся парковая зона: потоком снесло заборы, лавочки, мосты, зеленые насаждения, многовековые деревья. Испорчена трапезная.

Под угрозой разрушения храм и братский корпус, историческое здание часовни Косьмы и Дамиана, внутри которой бьет Святой чудодейственный источник. Может погибнуть особая ценность обители — орех, посаженный руками императора Николая II. И самое страшное то, что поток сели не прекращается», — сообщил ФАН наместник обители архимандрит Иларион Каменский.

Мужской монастырь Святых Косьмы и Дамиана пострадал из-за схода сели с гор Крыма
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

На данный момент подъезд к монастырю возможен. По дороге идет поток воды, но камни и обломки деревьев уже убраны. В монастыре просят людей не остаться в стороне и помочь в расчистке, восстановлении обители.

Для устранения последствий непогоды в монастыре обращаются за помощью к сотрудникам МЧС и военным для изменения направления русла реки, изготовления водоотводов. Нужны самосвалы, тракторы, экскаваторы и инструмент. Надеются на финансовую государственную поддержку.  

Мужской монастырь Святых Косьмы и Дамиана пострадал из-за схода сели с гор Крыма
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

Монастырь во главе с наместником обращается к главе Республики Крым Сергею Аксенову, председателю государственного совета РК Владимиру Константинову, главе администрации Алушты Галине Огневой с просьбой оказать посильную помощь.

Ранее ученые заявили, что обеспокоены глобальным изменением климата, которое не обойдет стороной и Крым. Они говорят, что если не предпринимать никаких шагов, то в будущем прибрежные города уйдут под воду.

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крым монастырь Святых Косьмы и Дамиана
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