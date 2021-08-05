Симферополец впервые за девять лет принес Крыму медаль с Олимпиады

Симферопольский боксер Глеб Бакши не смог пробиться в финал Олимпийских игр и стал бронзовым призером турнира. В полуфинальном поединке крымчанин уступил бразильцу Эберту Соузе.

С южноамериканским спортсменом Бакши уже встречался на чемпионате мира в Екатеринбурге — тогда соперники сошлись в полуфинале и Глеб одержал уверенную победу. На этот раз турнирная сетка снова свела бойцов в полуфинальном поединке, но уже другого, более престижного турнира — Олимпиады.

Сегодня Соузе удалось взять реванш. Большинство судей отдало бразильцу все три раунда, и итоговое решение, хоть и оказалось раздельным, но шансов не продолжение турнирного пути крымскому боксеру не оставило, передает ФАН.

«Бой, будем говорить честно, откровенно не сложился. Может, небольшая травма дала о себе знать, может, сказались все эти переносы. Но, повторюсь еще раз, решающим стало то, что не сложился сам бой. Глеб мог выиграть. И мы все ждали его очередной победы. Мы все надеялись на золото и знаем, что он этого достоин. Тем не менее бронза Олимпийских игр — это тоже хороший результат», — прокомментировал ФАН первый вице-президент Федерации бокса Республики Крым Александр Шпирный.

vk.com / Федерация бокса России

Вместе с тем крымского боксера с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Токио поздравил глава республики Сергей Аксенов.

«Поздравляю Глеба с большим успехом! С огромным вниманием следил за его боями на Олимпиаде и за его спортивными достижениями. Мы все болели за него, Глеб показал высокий уровень мастерства и огромную волю к победе. Это успех крымского бокса, всего крымского спорта, успех Крыма. Будем ждать новых побед!» — отметил Аксенов.

facebook.com / Сергей Аксенов

Бронзовая медаль Глеба Бакши для Республики Крым стала первой Олимпийской наградой за девять лет. Предыдущим медалистом был еще один боксер — Александр Усик, который стал олимпийским чемпионом в 2012 году.

«С одной стороны, конечно, досадно, что Глебу не удалось выйти в финал. Очень хотелось бы видеть его в решающем поединке. С другой стороны, для Республики Крым любая Олимпийская медаль — это новое достижение и огромная гордость. А особенно для нашей школы бокса, которая воспитала серебряного призера Олимпиады в Сиднее 2000 года Сергея Доценко, олимпийского чемпиона 2012 года в Лондоне Александра Усика и новоиспеченного бронзового призера Игр в Токио Глеба Бакши», — отметил в комментарии ФАН первый заместитель министра спорта Республики Крым Александр Гниздыло.

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