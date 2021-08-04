В Крымстате рассказали, сколько россиян переехали жить на полуостров

За первые четыре месяца текущего года в Крым переехали жить более 20 тысяч наших соотечественников. Об этом корреспонденту ФАН сообщила заместитель руководителя Крымстата Наталья Григорь.

Согласно официальным данным управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым, в период с января по май текущего года на полуостров переехали 20 629 человек. И это только зарегистрировавшиеся россияне. По факту же цифра может составлять и 30 тысяч граждан.

С 2014 года в города республики переселились более 220 000 наших соотечественников. По данным Крымстата, за этот же период полуостров покинули 16 337 человек.

«Информацию о естественной миграции мы получаем напрямую из МВД. Данные идут с определенной задержкой, поэтому на данный момент есть достоверная информация только до мая включительно», — заявила Наталья Григорь.

Причины переезда у людей самые разные. Кто-то едет из патриотических побуждений, кто-то — из-за пошатнувшегося здоровья. А кому-то хочется жить недалеко от моря. Переселенцы из северных регионов страны занимают значительную часть из числа внутренних мигрантов. Чаще всего это люди, заработавшие себе капитал на Севере в нефтяной или газовой отрасли.

Самые востребованные города для переселения — Ялта, Севастополь, Алушта и Евпатория. В северные города — Джанкой, Армянск и Красноперекопск — в основном переезжают военные, так как их привлекают на работу в погранслужбу и в воинские части, размещенные у границ с Украиной.

ФАН также рассказывал, почему туристам лучше всего ехать на отдых в Крым. Сейчас цены на съемное жилье в курортных городах снизились, арендовать номер в гостинице или частную квартиру можно в среднем на 20% дешевле.