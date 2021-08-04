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Ученые обеспокоены глобальным изменением климата, которое не обойдет стороной и Крым
Общество
Ученые обеспокоены глобальным изменением климата, которое не обойдет стороной и Крым
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ученые давно говорят о глобальном изменении климата, впрочем, не замечать это с каждым годом становится все сложнее, поскольку практически постоянно в разных частях мира фиксируют аномальное проявление погоды: мощные штормы, лесные пожары, наводнения, засуха.

Вместе с тем крымские специалисты обнаружили, что в средней полосе полуострова за последние 40 лет температура воздуха повысилась на два градуса. За последние пять лет наблюдений стало ясно, что в Крыму идет тенденция к увеличению осадков, при этом количество эффективных осадков сокращается, то есть тех, которые остаются в почве и питают растения.

Ученые обеспокоены глобальным изменением климата: города Крыма могут уйти под воду
wikipedia.org  / Andrey Legayev / CC BY 3.0

Для человека это может быть не так заметно, однако не для природы: она чувствует любые изменения, особенно в Крыму. Несмотря на небольшую территорию, полуостров отличается разнообразием климатических условий и зон.

Например, южный берег относится к субтропикам, в равнинной и степной частях наблюдается сухой климат, в горной местности — умеренно континентальный. Это такой тип климата, который характеризуется всегда жарким летом и холодной зимой с небольшим количеством осадков.

Ученые утверждают, что глобальное потепление продолжится, поскольку человек оказывает негативное влияние на окружающую среду — так называемый антропогенный фактор. Дело в том, что с началом развития промышленности идет концентрация парниковых газов, что и приводит к повышению температуры атмосферы и океанов, а также подъему уровня Мирового океана из-за таяния ледников.

Ученые обеспокоены глобальным изменением климата: города Крыма могут уйти под воду
pixabay.com  / LuisValiente

Если эту проблему не решать, то через тысячи, а может, и сотни лет большинство прибрежных городов могут уйти под воду, в том числе и в Крыму: Ялта, Севастополь, Судак и другие города. Также будут учащаться случаи экстремальной погоды, меняться климат в разных частях планеты. В связи с этим перед учеными всего мира стоит задача минимизировать воздействие человека на планету.

Как сообщал ранее ФАН, туристы признались, почему выбирают отдых на Азовском море вместо Черного. По словам отдыхающих, там можно провести отдых на порядок дешевле и людей на Азовском море гораздо меньше.

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россия крым глобальное потепление изменение климата
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