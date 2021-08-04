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Туристы поделились, останавливают ли их от отдыха в Крыму ливни, коронавирус и жара
Общество
Туристы поделились, останавливают ли их от отдыха в Крыму ливни, коронавирус и жара
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Туристам нипочем наводнения, коронавирус и жара. Люди даже в это непростое время все равно едут на отдых в Крым. На сегодняшний день полуостров посетило 5 миллионов 67 тысяч туристов. Этот показатель на 27% выше уровня аналогичного периода доковидного 2019 года.

Только за два летних месяца, в июне и в июле, в республике отдохнуло свыше трех миллионов туристов. Возросли и налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли. За первое полугодие поступило около двух миллиардов рублей, а это, по данным управления ФНС по Республике Крым, на 55% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как признаются местные туроператоры, несмотря на ограничения и серьезную заболеваемость в некоторых городах, спрос у туристов на Крым не падает. А плотность бронирования отелей не изменилась и к середине лета. Уже сегодня во многих отелях все места на сентябрь распроданы.

«Мы опасались, что во время ввода ограничений по коронавирусу у нас снизится число бронирований. Признаюсь, отмены были, но места не оставались долго пустыми. Мы делали скидки 10–15% и получали новое бронирование», — рассказала ФАН управляющая гостиницей «Hotel&SPA» в Севастополе.

Туристы поделились, останавливают ли их от отдыха в Крыму ливни, коронавирус и жара
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Как признались ФАН сами туристы, люди устали бояться болезни и после тяжелого года хотят отдохнуть. Сейчас у многих есть сертификаты о вакцинации от коронавируса, что дарит чувство защищенности и дает возможность не отказываться от путешествий.

«Мы приехали в Севастополь, потому что это наша семейная традиция, здесь наши родители. В прошлом году пропустили — побоялись. В этом дали себе обещание — приедем, несмотря ни на что. Устали, работали, хотим отдохнуть и по родственникам соскучились. А от коронавируса мы привиты, знаете, мы больше боимся подхватить ротавирус», — сказала туристка из Москва Иветта Розмари.

Также готовность принимать гостей выразил и частный предприниматель из Евпатории Ильнур Базиев. На берегу моря у него несколько кофеен. Говорит, что готов пойти на любые указания властей, лишь бы полуостров не закрыли для туристов.

«Мы привили всех наших сотрудников, предлагаем маски, антисептик, чаще убираем. Конечно, нам важно здоровье сотрудников. Но без туристов мы просто потеряем работу. Поэтому стараемся создавать для них условия и ждем их каждый день», — рассказал ФАН Ильнур Базиев.

Ранее туристы признались ФАН, что им удалось «распробовать» отдых на Азовском море. Как оказалось, в последние годы туристы все чаще приезжают отдыхать на Азовское море, а не на Черное.

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