Бизнесмен из Уфы стал фигурантом дела о хищении 40 млн рублей

Ялта, 4 августа. Полиция задержала в Крыму бизнесмена, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Его обвинили в розыск в Башкортостане, но злоумышленник скрывался от правосудия в Ялте.

Бывший предприниматель арендовал жилье, поменял внешность и выходил на улицу только в медицинской маске и очках.

По данным следствия, подозреваемый, являясь директором организации, которая специализировалась на транспортировке и продаже нефтепродуктов, взял крупный кредит в банке. Он обанкротил фирму посредством сделки по отчуждению имущества и украл 44 млн рублей. Расследование дела продолжается. Силовики доставят злоумышленника в Уфу.

Полиция Москвы задержала мигранта за производство поддельных COVID-сертификатов. На допросе мужчина признался, что продавал поддельные документы за 5 тыс. рублей.