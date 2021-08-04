Севастопольский бизнесмен попал под статью после прокурорской проверки

Севастополь, 4 августа. Полицейские Гагаринского района возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя. Коммерсант подозревается в подделке документов.

По данным надзорного ведомства, в апреле прошлого года бизнесмен подписал контракт на благоустройство территории пляжа. Проверка показала, что критерием для участия в тендере являлся опыт в осуществлении такого вида сервиса. Предприниматель подобным похвастать не мог.

Бизнесмен предоставил конкурсной комиссии поддельные документы, приписав себе опыт выполнения такого вида деятельности.