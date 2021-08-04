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Севастопольский бизнесмен попал под статью после прокурорской проверки

  /   Обновлено: 04 августа 2021 16:30
Происшествия
Севастопольский бизнесмен попал под статью после прокурорской проверки
vologda-portal.ru  /  Администрация Вологды

Севастополь, 4 августа. Полицейские Гагаринского района возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя. Коммерсант подозревается в подделке документов.

По данным надзорного ведомства, в апреле прошлого года бизнесмен подписал контракт на благоустройство территории пляжа. Проверка показала, что критерием для участия в тендере являлся опыт в осуществлении такого вида сервиса. Предприниматель подобным похвастать не мог.

Бизнесмен предоставил конкурсной комиссии поддельные документы, приписав себе опыт выполнения такого вида деятельности.

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прокуратура конкурс проверка
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