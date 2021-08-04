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Вернувшиеся в Крым потомки депортированных граждан получат новое жилье на полуострове
Общество
Вернувшиеся в Крым потомки депортированных граждан получат новое жилье на полуострове
пресс-служба Совета министров РК  / 

В рамках федеральной целевой программы в Республике Крым строятся 19 жилых домов для переселения репатриантов. Уже в июне 2022 года два дома в поселке Гвардейское, в каждом из которых по 160 квартир, обещают сдать. На данный момент объекты готовы более чем на 50%. На объекте трудятся более 60 строителей.

По словам заместителя директора дирекции социальных объектов ГКУ «Инвестстрой» Эдуарда Дмитренко, против подрядчика, который изначально взялся за строительство в 2016 году, сейчас возбуждено уголовное дело, поскольку им был утрачен аванс в размере свыше 200 миллионов рублей, передает ФАН.

В связи с этим в 2019 году с этим подрядчиком пришлось расторгнуть контракт и заключить договор с другой организацией из Белгородской области. Стоимость контракта составляет порядка 670 млн рублей.

Репатрианты получат новое жилье в Республике Крым
пресс-служба Совета министров РК  / 

«На данный момент мы столкнулись со сложностями, что много работ было начато, но не окончено. Сейчас пытаемся привести это все с проектной документацией. В период, когда была приостановка строительства и шла смена подрядной организации, строительные нормы несколько изменились.

Мы сейчас производим корректировку проектной документации под действующие нормативы и в соответствии с этим выполняем все работы», — заявил представитель подрядной организации Александр Поддубровский.

Уже известно, что на первых этажах будут размещаться квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для репатриантов выделят квартиры разной планировки: однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что земельные участки иностранцев начнут отчуждать по суду в Крыму. Дело в том, что истекли сроки для добровольного отчуждения участков, попавших под действие указа главы государства о перечне приграничных территорий, на которых владеть землей иностранцам запрещено.

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крым строительство
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