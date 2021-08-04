Вернувшиеся в Крым потомки депортированных граждан получат новое жилье на полуострове

В рамках федеральной целевой программы в Республике Крым строятся 19 жилых домов для переселения репатриантов. Уже в июне 2022 года два дома в поселке Гвардейское, в каждом из которых по 160 квартир, обещают сдать. На данный момент объекты готовы более чем на 50%. На объекте трудятся более 60 строителей.
По словам заместителя директора дирекции социальных объектов ГКУ «Инвестстрой» Эдуарда Дмитренко, против подрядчика, который изначально взялся за строительство в 2016 году, сейчас возбуждено уголовное дело, поскольку им был утрачен аванс в размере свыше 200 миллионов рублей, передает ФАН.
В связи с этим в 2019 году с этим подрядчиком пришлось расторгнуть контракт и заключить договор с другой организацией из Белгородской области. Стоимость контракта составляет порядка 670 млн рублей.
«На данный момент мы столкнулись со сложностями, что много работ было начато, но не окончено. Сейчас пытаемся привести это все с проектной документацией. В период, когда была приостановка строительства и шла смена подрядной организации, строительные нормы несколько изменились.
Мы сейчас производим корректировку проектной документации под действующие нормативы и в соответствии с этим выполняем все работы», — заявил представитель подрядной организации Александр Поддубровский.
Уже известно, что на первых этажах будут размещаться квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для репатриантов выделят квартиры разной планировки: однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные.
Напомним, ранее ФАН сообщал, что земельные участки иностранцев начнут отчуждать по суду в Крыму. Дело в том, что истекли сроки для добровольного отчуждения участков, попавших под действие указа главы государства о перечне приграничных территорий, на которых владеть землей иностранцам запрещено.