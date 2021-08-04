Аксенов порекомендовал главе курорта Песчаное уйти в отставку из-за «беспредела»

В Крыму продолжают жестко решать вопросы, которые касаются нарушения антиковидных мер. Так, глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал руководителю прибрежного поселка Песчаное (Бахчисарайский район РК) покинуть свою должность. Причиной столь прямого намека стали систематические нарушения антиковидных правил. Аксенов назвал происходящее «тихим ужасом».

На полуострове проводятся проверки работы кафе и ресторанов, которые должны работать до 23 часов. И если раннее на территории Песчаного весь июль работали три таких заведения, то, судя по последней проверке, которая состоялась 1 августа, 10 из 19 кафе и баров работали, нарушая указ главы Крыма, передает корреспондент ФАН.

Как выяснилось, глава Песчановского сельского поселения Ольга Твердова отдельными своими распоряжениями разрешила некоторым местным предприятиям работать после 23:00, несмотря на запреты крымского правительства. Сергей Аксенов удивился, сказав, что в поселке якобы образовалось свое государство с флагом, где глава поселения сама решает, кому работать, а кому — нет. Глава Крыма подчеркнул, что проверить деятельность поселка должна прокуратура.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым /

«Сегодня отдельно переговорю с республиканским прокурором. Мы этот вопрос по Песчаному рассмотрим отдельно. Я буду настаивать на возбуждении уголовного дела за превышение служебных полномочий должностным лицом. Плюс нанесение ущерба, в том числе сфере здравоохранения. Покажем, что может быть тем, кто занимается самоуправством, считая, что им вообще ничего не писано и до лампочки все решения, которые мы принимаем. С такими хамами уже сталкивался», — сказал Аксенов.

При этом он добавил, что, конечно, глава поселения может не уходить по собственном желанию, но тогда это произойдет по итогам следствия или судебного решения.

Ситуацию прокомментировал глава госсовета РК Владимир Константинов. Он отметил, что жители Песчановского поселения говорят о деградации местной власти, поскольку к чиновникам нельзя ни попасть, ни обратиться. По его словам, проверки выявили много нехороших вещей.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что москвичка лишилась 150 тысяч рублей при покупке несуществующего участка в Крыму. Как оказалось, ее обманул мужчина, с которым она познакомилась на курорте во время поездки на такси.