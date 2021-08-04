Названы основные факторы, из-за которых упал спрос на ипотеку в Крыму

Крымчане стали неохотно брать ипотеку. Так, за год с 1 июня 2020-го на 1000 экономически активных россиян было выдано порядка 27 ипотечных кредитов. Наименьшее количество выданных на тысячу граждан ипотечных кредитов зафиксировано в Ингушетии — 5,3. За ней с конца следуют Дагестан и Крым — по 6,2 и 8,8 ссуд соответственно. В антирейтинг попали также Кабардино-Балкария и Севастополь — 10,8 и 11,4 кредита. Такие данные были представлены в рейтинге, составленном РИА Новости.

ФАН попытался разобраться, с чем может быть связана такая статистика. Так, системообразующий банк Крыма, РНКБ, за январь-июнь 2021 года нарастил ипотечный портфель более чем на 30% — до 43 млрд рублей. Всего этот показатель планируется увеличить до 50%. Об этом нам сообщил председатель правления кредитной организации Михаил Якунин.

По его словам, люди активно пользуются кредитными предложениями банка. Даже после повышения ставки с 6,5% до 7% и уменьшения максимальной суммы кредита до 3 млн рублей для всех регионов снижения спроса от потенциальных заемщиков не наблюдается.

«Мы не видим замедления спроса на ипотеку. Вопрос здесь только в предложении жилья, которого пока не хватает. Для этого не урегулированы некоторые законодательные вопросы. Например, в Севастополе до сих пор утверждается генеральный план города. Как только все эти вопросы будут сняты, я думаю, что будет взрывной рост рынка в Крыму», — сообщил Михаил Якунин.

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Однако если сравнить показатель общей заинтересованности ипотечными кредитами в Крыму и Севастополе со всероссийскими, то регион находится на отстающих позициях. Это связано с несколькими важными аспектами, сообщил ФАН крымский исследователь недвижимости, риелтор Алексей Кравченко.

«Самое главное — у нас в регионе практически единственный банк, который выдает ипотеку на недвижимость в Крыму. Элементарно пропускная способность его офисов и скорость работы сотрудников может предопределять общее количество взятых кредитов. Также это важный нюанс и для формирования конкурентной среды и предложений по кредитам», — пояснил ФАН Алексей Кравченко.

Он добавил, что, несмотря на выгодные условия банковских предложений по ипотечным кредитам, в Крыму по-прежнему остается очень много людей, которым фактически они не по карману. Средняя зарплата, по данным «Крымстата», в регионе в 2020 году составила 33 759 рублей.

«Давайте зайдем в кредитный калькулятор и попробуем рассчитать ипотеку на 5,5 млн рублей. Именно столько сейчас в среднем стоит двухкомнатная квартира в Крыму. Если брать кредит на максимальный срок, то ежемесячная выплата получится почти 39 тыс. Это больше, чем гипотетическая зарплата отца семейства. При этом по итогу люди заплатят банку почти 12 млн рублей», — привел пример крымский риелтор.

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Взрывной интерес к крымской недвижимости и ее стремительное удорожание часто отбивают желание у местных жителей брать кредит, ведь в этом случае банку необходимо предоставить сведения о высоком заработке. А многие крымчане либо не получают таких зарплат, либо не могут их официально подтвердить.

«Таким образом, сегодня все чаще с ипотекой мы проводим сделки для военных или госслужащих. Ко мне приходили люди, которые имели солидную зарплату, но не могли принести о ней сведения. И банк отказал им в кредите», — добавил Алексей Кравченко.

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