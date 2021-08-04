Украинский трезубец и символ радикалов появились на одной из гор в Крыму

Крым, 4 августа. На популярном туристическом маршруте в Республике Крым люди обнаружили нарисованные зеленой краской герб Украины и знак вольфсангель (волчий крюк), который популярен среди неонацистов. Этот символ, кстати, изображен на эмблеме украинского батальона «Азов», который сегодня находится в составе Национальной гвардии Украины.

Они были изображены на одном из камней при спуске с Эклизи-Бурун — одной из двух вершин горы Чатыр-Даг, где лесная тропа переходит в обычную дорогу. Сама фотография изначально была опубликована на странице в Facebook «Крымоустройство», однако быстро разлетелась и по другим соцсетям, передает ФАН.

Люди в комментариях к записи отмечают, что данные надписи и краску на камне уже пытались стереть, однако пока безуспешно. Поэтому они призвали неравнодушных жителей и гостей Крыма хотя бы закрасить это безобразие, чтобы оно никому не портило настроение во время прогулок по горам Южного берега Крыма.

Prt Scr facebook.com / Крымоустройство / Валентина Поляченкова

«Похоже, что к нам едут отдыхать даже украинские националисты. Мило, конечно, что им нравится наш Крым, но подобного здесь не должно быть», — написала Татьяна Заварзина.

«Наши бывшие братья, узнаю. Мне интересно, что они забыли в Крыму. Надеюсь, никто из них не додумается лесные пожары устраивать», — добавил пользователь с ником Zlim Kim.

«Надо обязательно найти этих людей, кто оставил эти надписи на камне, чтобы заставить стереть. Благо, что таких индивидуумов у нас немного, почти все из них Крым уже покинули, но оставшиеся все равно пытаются нам как-то отомстить за 2014 год», — отметил Алексей Корнеев.

Вместе с тем пользователи Сети сообщили, что сотрудники лесных хозяйств Крыма достаточно часто сталкиваются не только с мусором, но и с актами вандализма на вверенных им территориях. Однако именно такие рисунки встречаются редко.

Ранее ФАН рассказывал, что вандалы нарисовали герб Украины напротив Памятника затопленным кораблям в Севастополе.