ФАН узнал подробности дела о совращении юных учениц братьями-танцорами в Крыму

В Крыму продолжается расследование уголовного дела в отношении жителей Евпатории. Двух братьев-брейкдансеров подозревают в совершении преступлений сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних.

Об этой ситуации ФАН рассказывал уже несколько раз. Сама история с выяснением всех обстоятельств тянется с осени 2020 года. Одна из девушек, бывшая воспитанница школы танцев, сообщила интимные подробности ее посещения уроков.

По словам Дарьи А., она долго не решалась рассказать о произошедшем, однако узнав, что не только она попала в такую ситуацию, все же раскрыла все делали двухлетнего «обучения».

По ее словам, она пришла в школу танцев, где преподавали братья-близнецы Олег С. и Игорь С., в 12-летнем возрасте. Молодым людям тогда было по 25 лет. Сначала, как она утверждает, один из братьев писал ей комплименты в соцсетях и рассказывал, что она уже взрослая. Второй брат на тренировках трогал ее за грудь, однако девушку пугали, чтобы они никому ничего не рассказывала, заставляли молчать.

Спустя два года, когда девушке исполнилось 14 лет, в соцсети ей уже стали поступать явные намеки на интим. В тот год у нее произошла близость сначала с одним братом, а спустя время, когда ей было 15 лет, и со вторым. После произошедшего, по словам девушки, оба брата угрожали ей, чтобы она никому не рассказала о произошедшем. Ниже скриншот из переписки 2013 года, который она опубликовала на своей странице в соцсети в ноябре 2020 года.

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Прошло семь лет. Уже переехав в Москву, 21-летняя Дарья вспомнила об этом случае и разместила пост в соцсетях. К ее удивлению, в личные сообщения ей начали приходить признания других подопечных школы, в которых они рассказывали похожие истории про себя. Тогда Дарья нашла адвоката и обратилась в правоохранительные органы, также ей помогала правозащитница Екатерина Гордон.

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Потерпевшими по делу проходят три девушки, которым на момент совершения преступлений не исполнилось еще и 18 лет.

Как сообщили ФАН в пресс-службе управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю, продолжается расследование уголовного дела в отношении жителей Евпатории: одному молодому человеку следствие вменяет совершение трех эпизодов преступлений сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних, второму — два эпизода. В настоящее время проводится ряд следственных действий.

Некоторые СМИ писали, что один из братьев признан обвиняемым и ему будет вменена мера пресечения 4 августа, однако это не так. Следствие готовится в ближайшее время предъявить одному из братьев обвинение и завершить в отношении него расследование уголовного дела с дальнейшим направлением материалов в суд. На звонки молодые люди не отвечают.

Ранее в ДТП на востоке Крыма погибла учительница, которая была одним из организаторов скандальной вечеринки девятиклассников с алкоголем и драками.