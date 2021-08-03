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Земельные участки иностранцев начнут отчуждать по суду в Крыму
Общество
Земельные участки иностранцев начнут отчуждать по суду в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 3 августа. Министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич предупредила иностранцев о возможности принудительного отчуждения их земель по суду.

По словам чиновницы, истекли сроки для добровольного отчуждения участков, попавших под действие указа главы государства о перечне приграничных территорий, на которых владеть землей иностранцам запрещено. Ограничение действует на большей части Крыма — в 19 из 25 муниципальных образований.

Теперь материалы для принудительной перепродажи, либо передачи земли в госсобственность будут передаваться в суд.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За воссоединение полуострова с РФ проголосовали свыше 96% жителей республики.

Ранее крымские города Ялта и Алушта вошли в список самых густонаселенных городов России. Крымский риелтор Максим Солодов отметил, что их популярность среди туристов и мигрантов растет с каждым годом.

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