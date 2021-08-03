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Технолог поделилась тонкостями выращивания и обработки лаванды в Крыму
Общество
Технолог поделилась тонкостями выращивания и обработки лаванды в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Эфиромасличная отрасль в Крыму возрождается и набирает силу. Корреспондент ФАН побывал на ООО «Агрофирма «Тургеневская» и ознакомился с ходом уборочной кампании эфиромасличных культур. 

Выращивание лаванды — тонкий и трудоемкий процесс. Агрофирма выращивает и перерабатывает многолетние эфиромасличные культуры в Крыму с 2000 года. В этом деле важно соблюдать множество факторов, влияющих на качество и количество конечной продукции. Инженер-технолог агрофирмы «Тургеневская» Елена Тарина поделилась тонкостями выращивания и обработки эфиромасличных культур, в частности, лаванды.

«Мы договариваемся с агрономами так: вы умрите на поле, я умру на площадке», — рассказывает с юмором Тарина. 

Конечно, в основном работа агрономов зависит от погодных условий — например, в этом году было слишком много дождей, в результате чего качество масла не пострадает, но количество сократится. 

«Дело в том, что когда выпадают дожди, они вымывают из клеток эфирные масла до такой степени, что практически ничего не остается. Само растение поднимается в высоту, но накопления масла нет», — поясняет технолог. 

Интересно, что у лаванды 153 компонента, и от пропорционального содержания этих компонентов в масле зависит его качество. Также Елена Тарина рассказала, изменилось ли что-то в эфиромасличной отрасли за последние семь лет — с тех пор, как Крым вышел из состава Украины и присоединился к России.

«После развала Советского Союза я тихо приходила в ужас, потому что в Крыму было шесть больших заводов — их все разрушили, буквально все. И сейчас мой сын мне говорит: «Мамочка, вот видишь, а ты все переживала, плакала, а вот сейчас пришла Россия, посадит опять лаванду, посадит твои любимые цветочки, построят тебе заводы». Но, честно говоря, мне это очень нравится, жалко, что медленно», — делится с ФАН технолог.

Технолог поделилась тонкостями выращивания и обработки лаванды в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

И, действительно, эфиромасличная отрасль в Крыму возрождается, набирает силу и былое величие. С каждым годом площадь закладки эфиромасличных культур увеличивается, также до конца этого года будет выделено 20,5 миллиона рублей на возмещение части затрат на закладку розы и лаванды. 

В этом году крымские аграрии уже собрали более 200 тонн лаванды и порядка 170 тонн шалфея, всего в республике планируется собрать пять тысяч тонн эфиромасличных культур. При этом ранее ФАН публиковал мнение крымских экспертов, которые рассказали о перспективах возрождения эфиромасличной отрасли

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