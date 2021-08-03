Жительница Ялты вспомнила, насколько страшная засуха пришла в Крым после распада СССР

Крым и Севастополь пережили двухлетнюю засуху, которая долго мучила жителей полуострова. На сегодняшний день большинство районов республики обеспечены водой минимум на год вперед, а может, и на два благодаря обильным дождям в июне — тогда, по словам климатологов, только на территории Ялты выпало сразу несколько месячных норм осадков.

Сейчас дефицита пресной воды на полуострове нет, при этом ученые говорят, что Крым с нынешними запасами воды в водохранилищах и подземных источниках успеет до конца пройти засушливый период, тем более выпадение дополнительных осадков никто не отменял. Однако на полуострове в современный его период была намного более серьезная засуха, нежели та, что началась в 2019 году.

Коренная жительница Ялты Елена Викторовна рассказала корреспонденту ФАН, как в 1993–1994 годах в Крым пришла страшная засуха. Она была настолько мощной, что даже туристы начали уезжать из санаториев и отменять отдых на тех многочисленных курортах полуострова, что достались Украине после распада СССР.

«Тогда в наши водоемы вода не поступала примерно полтора года, ситуация была настолько критическая, что людям приходилось мыться в море — в соленой воде. В конце весны уже начались жаркие дни, все люди страдали от этого. Еще раньше не было такого обилия воды в пластиковых бутылках или других тарах, поэтому, когда к нам приезжали водовозки, мы набирали воду в тазики, кастрюли, ковшики, то есть в любую возможную емкость. Вы себе не представляете, что такое жить без достаточного количества воды, потому что нельзя ни посуду помыть, ни в туалете смыть, руки просто так помыть или умыться. В сравнении с тем, что было сейчас, думаю, это засухой даже назвать нельзя, поскольку вода в кранах у всех была практически всегда, хоть и по графику», — подчеркнула собеседница издания.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

По ее словам, осенью 1994 года пошли сильные дожди, после чего вода вернулась в Крым. Однако за это время пострадало сельское хозяйство, был серьезный недобор урожая, в том числе в следующем году, также пришлось останавливать работу заводов и фабрик. В итоге все закончилось благополучно, несмотря на длительное безводье в Ялте и других районах полуострова.

При этом в 1995 году вода в краны вновь подавалась по графику: несмотря на обильные осадки, ресурс решили экономить, поскольку никто точно не знал, хватит ли тех запасов до необходимого наполнения всех источников.

Напомним, ранее ФАН рассказал, что россияне осадили украинцев после сообщения о заполнении Северо-Крымского канала чистой водой, а не грязной, днепровской, которая до 2014 года шла со стороны Украины.