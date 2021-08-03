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Рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем» в Крыму оказался под угрозой срыва
Общество
Рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем» в Крыму оказался под угрозой срыва
festival-sudak.ru  /  Рыцарский Фестиваль Генуэзский Шлем

Международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем XXI», который традиционно проходит в Судаке, может не состояться из-за противоэпидемиологических мер. Как сообщили организаторы мероприятия, 30 июля им пришло официальное письмо от Роспотребнадзора с соответствующим заявлением на запрет.

На официальном сайте мероприятия указывается, что купленные билеты действительны на любые даты проведения фестиваля. Однако руководитель по работе с участниками и внутренней части фестиваля «Генуэзского шлема» Павел Шепаревич сообщил в разговоре с корреспондентом ФАН, что, возможно, фестиваль все же состоится.

По его словам, все должно решиться завтра (4 августа) на экстренном заседании президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

«Вроде бы нам обещают все же разрешить провести фестиваль. Поэтому на сайте и указано о проведении мероприятия 13, 14 и 15, а также 20, 21, 22 августа. До этого у нас было подано заявок на участие, если брать на все блоки, более 700 штук, однако с этими переносами и отменами пока ничего не понятно», — заявил собеседник издания.

Международный рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем» проходит в Крыму в Судаке на территории Судакской (Генуэзской) крепости уже 20 лет подряд. Он собирает единомышленников со всего мира, а также популяризирует исторический туризм, даря жителям и гостям полуострова незабываемое и яркое зрелище и впечатления.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что власти Крыма разрешили работать ночью общепитам с полностью привитым персоналом. Ограничение на ночную деятельность было снято для 18 организаций.

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крым Генуэзский шлем
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