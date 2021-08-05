Трудности с проектированием дороги в Крыму вызвали возмущение местных жителей

В Крыму снова накаляются страсти вокруг строительства новой объездной дороги вокруг Симферополя. Жители села Заречное Симферопольского района даже готовы выйти на пикет из-за затянувшегося проектирования новой трассы. Подробности узнавал корреспондент ФАН.

Работа над проектом юго-восточного транспортного обхода Симферополя началась еще 2019 году. Дорога должна была соединить трассу «Таврида» в районе села Донское с действующей трассой Симферополь — Алушта. Из-за плотной застройки в районе Добровской долины проектировщики столкнулись с рядом сложностей.

Первоначальный вариант строительства дороги предполагал прохождение трассы через центр села Заречное вблизи Аянского водохранилища и далее вдоль садовых товариществ к дороге на Алушту. Но местных жителей такой вариант не устроил, так как под снос попадало слишком много домов, да и близость водохранилища с дорогой — явно не лучшее решение.

Поэтому после проведения общественных слушаний в качестве основного был принят так называемый второй вариант прохождения дороги, который предполагал смещение трассы на отрезке Заречное — Перевальное ближе к военному полигону. Подробно об этом ФАН писал ранее.

Федеральное агентство новостей /

Однако окончательного ответа о выбранном варианте строительства дороги крымчане до сих пор не получили, из-за чего беспокойство людей растет с каждым днем.

«1 августа прошла встреча жителей Заречного с представителями власти. Инициаторами встречи были именно жители, которые уже второй год живут в тревоге о судьбе своего села, своих домов, а самое главное — водохранилища. Мы переживаем, потому что с ноября 2020 года нам неоднократно обещали подписать вариант строительства дороги в обход села, вблизи полигона, но так до сих пор и не подписали. Сроки регулярно отодвигают под разными поводами. Сначала нам был озвучен срок подписания детального плана территорий до 20 мая. Потом до 15 июля. Теперь министр транспорта опять сказал, что все еще документы не готовы. Мы устали», — рассказывает жительница Заречного Наталья Гапич о причинах беспокойства односельчан.

По ее словам, долгая неопределенность и постоянно меняющиеся обещания вынудили жителей подать уведомление о пикете 15 августа 2021 года. Цель акции — потребовать от министерства транспорта РК подписать обещанный документ о выбранном варианте дороги в обход села и водохранилища.

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