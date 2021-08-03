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Аксенов назвал потоком вранья и клеветы «любовь» Украины к Крыму

  /   Обновлено: 03 августа 2021 14:39
Политика
Аксенов назвал потоком вранья и клеветы «любовь» Украины к Крыму
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 3 августа. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил что полуостров якобы не является российской территорией.

В интервью украинскому телеканалу Зеленский рассказал, что любит Крым, как и все украинцы. Аксенов на это ответил, что «любовь» Киева выражается в постоянных угрозах и блокадах.

«Крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева», — добавил политик.

Он объяснил, что любовью президент Украины называет поток вранья и клеветы местных политиков внутри своей страны и на международных площадках. Зеленский ранее говорил, что Донбасс и Крым «вернутся» в состав Украины.

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Все новости / Политика / Аксенов назвал потоком вранья и клеветы «любовь» Украины к Крыму
украина крым зеленский
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