Аксенов назвал потоком вранья и клеветы «любовь» Украины к Крыму

Симферополь, 3 августа. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил что полуостров якобы не является российской территорией.

В интервью украинскому телеканалу Зеленский рассказал, что любит Крым, как и все украинцы. Аксенов на это ответил, что «любовь» Киева выражается в постоянных угрозах и блокадах.

«Крымчане на себе прочувствовали «любовь» официального Киева», — добавил политик.

Он объяснил, что любовью президент Украины называет поток вранья и клеветы местных политиков внутри своей страны и на международных площадках. Зеленский ранее говорил, что Донбасс и Крым «вернутся» в состав Украины.