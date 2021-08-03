Погибшей в ДТП в Крыму могла быть учительница, устроившая вечеринку для школьников

Крым, 3 августа. Авария со смертельным исходом произошла накануне вечером в Ленинском районе на востоке Крыма. Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, ДТП произошло в 19:40 на автодороге Челядиново — Заветное.

Автомобиль «Пежо» ехал со стороны села Заветное в направлении города Керчь. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и, покинув пределы проезжей части, въехал в автобусную остановку. В результате ДТП водитель погиб. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

Pr Scr vk.com / ТВЩ / Ситуация на дорогах Керчи

При этом, по некоторым данным, за рулем автомобиля была женщина ― одна из учительниц, которая засветилась на организованной для нескольких учеников школы вечеринке на пляже.

Отметим, что в июне, несмотря на запрет главы Крыма Сергея Аксенова относительно проведения выпускных вечеров, несколько учителей из школы в селе Заветное решили все же устроить выпускникам запоминающийся вечер. Причем он действительно стал запоминающимся: отдых девятиклассников сопровождался алкогольными напитками, драками и другими атрибутами «взрослой жизни».

После того, как информация о кутеже школьников с учительницами попала во все соцсети и СМИ, на произошедшее отреагировали в Минобразования Крыма. Тогда глава министерства Валентина Лаврик заявила, что учителя написали заявления об увольнении, директору школы объявлен выговор, а районная прокуратура начала расследование обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму на трассе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате которого пострадали двое взрослых и трое детей.