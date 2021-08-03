Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 15:40
15:38
Общество
Проект «Здоровое село» по вакцинации сельских жителей от COVID-19 стартовал в Башкирии
15:36
Латинская Америка
Протестующие попытались снести памятник Колумбу в Боливии
15:34
Ливия
Национальная армия и МИД Ливии обсудили роспуск вооруженных групп и вывод наемников
15:30
Происшествия
Прокуратура проверила работу турфирмы, организующей перевозку теплоходами из Шлиссельбурга
15:30
Происшествия
СК показал кадры из дома, где похититель удерживал 12-летнюю девочку
15:30
ФАН-ТВ
«Откровенно». Иван Охлобыстин: об отношении к алкоголю и продюсерском кино
15:29
Особое мнение
«Почему Бе-200 не тушат Якутию?»: Альгис Микульскис о пожарах в Турции и помощи РФ
15:28
Общество
Участие жителей Донбасса в российских выборах станет большим ударом для Украины
15:27
Ливия
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо открыл консульство в Бенгази
15:27
Политика
Володин направил поздравительную телеграмму по случаю избрания спикера парламента Армении
Все новости

Погибшей в ДТП в Крыму могла быть учительница, устроившая вечеринку для школьников
Происшествия
Погибшей в ДТП в Крыму могла быть учительница, устроившая вечеринку для школьников
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Крым, 3 августа. Авария со смертельным исходом произошла накануне вечером в Ленинском районе на востоке Крыма. Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, ДТП произошло в 19:40 на автодороге Челядиново — Заветное.

Автомобиль «Пежо» ехал со стороны села Заветное в направлении города Керчь. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и, покинув пределы проезжей части, въехал в автобусную остановку. В результате ДТП водитель погиб. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

Смертельное ДТП произошло в Крыму: водитель не справился с управлением
Pr Scr vk.com  / ТВЩ / Ситуация на дорогах Керчи

При этом, по некоторым данным, за рулем автомобиля была женщина ― одна из учительниц, которая засветилась на организованной для нескольких учеников школы вечеринке на пляже.

Отметим, что в июне, несмотря на запрет главы Крыма Сергея Аксенова относительно проведения выпускных вечеров, несколько учителей из школы в селе Заветное решили все же устроить выпускникам запоминающийся вечер. Причем он действительно стал запоминающимся: отдых девятиклассников сопровождался алкогольными напитками, драками и другими атрибутами «взрослой жизни».

После того, как информация о кутеже школьников с учительницами попала во все соцсети и СМИ, на произошедшее отреагировали в Минобразования Крыма. Тогда глава министерства Валентина Лаврик заявила, что учителя написали заявления об увольнении, директору школы объявлен выговор, а районная прокуратура начала расследование обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму на трассе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате которого пострадали двое взрослых и трое детей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Погибшей в ДТП в Крыму могла быть учительница, устроившая вечеринку для школьников
крым смертельное дтп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru