Риелтор Солодов объяснил, почему Ялта и Алушта — самые густонаселенные города Крыма

Крымские города Ялта и Алушта вошли в список самых густонаселенных городов России. Рейтинг составил Telegram-канал «Территория Крым», выделив 17 городов, где зафиксированы высокие показатели плотности населения.

Так, в подмосковных Люберцах и Реутове — самые высокие показатели плотности населения в стране. На один квадратный километр приходится 10 тысяч человек. Ялта и Алушта занимают 14-е и 15-е места в списке самых густонаселенных российских городов.

О том, чем так привлекательна Ялта, рассказал ФАН крымский риелтор Максим Солодов. Он курирует покупки недвижимости в Крыму жителями материковой России, помогает обменять квадратные метры или взять кредит тем, кто лишь собирается стать крымчанами.

«Мы с клиентами обсуждаем, почему они решили переехать. И по моим личным ощущениям, определяющим фактором является климат. Тепло весь год, мягкая зима, влажный соленый воздух и близость моря. Для многих, особенно живущих на севере, наших соотечественников это настоящая мечта», — рассказал Солодов.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Кухарева

Он подтвердил, что лозунг «Ялта — город мечты!» актуален и сегодня. Этот город — курортная столица Крыма, здесь проводят крупные фестивали, концерты и праздники. Из-за теплого климата в Ялте хорошо и осенью, и зимой.

«Что касается именно плотности, то Ялта и Алушта географически не очень большие города. И за пределы своих границ почти не расширяются. Но их популярность среди туристов и мигрантов растет с каждым годом, отсюда получаем такие цифры. К тому же Ялта не умирает на зиму, как некоторые курортные крымские города: здесь всегда есть работа и досуг. Поэтому здесь сезонное изменение количества населения плавное», — добавил крымский риелтор.

Еще несколько лет назад люди, желающие переехать в Крым, чаще всего для ПМЖ выбирали приморские города. Теперь их интерес стал распространяться и на центральный Крым. Люди стали выбирать не только Ялту, Севастополь и Евпаторию.

«Есть запрос и на Симферополь, и на Бахчисарай. А вот Джанкой, Белогорск, Красноперекопск почти не пользуются спросом у покупателей недвижимости с материка. Эти города находятся вдали от новой инфраструктуры. Там пока нет новых дорог, немного цивилизация их обходит, но думаю это временно. В Армянск часто едут военные, как и в Керчь, и Феодосию», — сообщил Максим Солодов.

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