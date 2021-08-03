Публицист Кеворкян рассказал, почему Украине не стоит пытаться забирать Крым у России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал большое интервью журналисту Евгению Киселеву, в котором попытался объяснить, почему жители российского Крыма и сам полуостров якобы рано или поздно вернутся в состав украинского государства.

«Крым оказался в составе России не потому, что этого захотели жители Крыма, поэтому и вернуться в состав Украины он должен не потому, что этого захотят жители Крыма, а потому, что юридически, политически и экономически Крым непосредственно является частью украинского государства», — сказал глава МИД Украины.

В комментарии ФАН известный публицист Константин Кеворкян отметил, что подобное заявление Кулебы является повторением традиционной мантры украинской дипломатии.

«Отсюда и следует его фраза о том, что жителей Крыма никто спрашивать не будет, не собирается принимать во внимание их истинные настроения, и при первом же любом удобном случае полуостров будет отобран насильственным способом. Это означает, что спустя уже довольно большое время изменившиеся крымские реалии будут тоже переиначиваться насильственным способом, а это в себя включает репрессии, депортацию и нарушение прав различных категорий жителей Крыма», — сказал Кеворкян.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Однако, продолжил собеседник издания, такой воинственный настрой украинской стороны будет охлажден еще на дальних подступах к полуострову, если она решится на серьезные меры и попытается атаковать границы Российской Федерации.

Вместе с тем Константин Кеворкян, комментируя якобы возможное возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию, отметил, что нынешнее состояние Украины не предполагает какое-то прогнозирование на более-менее долгий срок, поскольку под вопросом находится само существование украинского государства как цельного экономического организма.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Украина оригинальным способом попыталась присвоить себе Крымский мост, который построила Россия. На данное событие возмущенно отреагировали жители российского полуострова.