Севастопольские родители рассказали, на что хватит президентской выплаты школьникам

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей уже сформированы для школьников, и их начали выплачивать севастопольцам. Эти деньги получат родители более чем 50 тысяч детей школьного возраста.

Выплатить помощь родителям, которые будут в августе собирать школьников, еще в апреле распорядился президент России Владимир Путин. Тогда он пояснил, что рынок труда и реальные располагаемые доходы пострадали из-за пандемии и пока еще не восстановились, так что семьям с детьми нужна помощь, чтобы подготовить школьников к учебному году. Обещанные выплаты уже стали поступать на карточки жителям Севастополя.

«Деньги поступили около 10 утра, мы хоть и знали, что они придут, но чтобы вот так, как по расписанию, не ожидали. Поэтому пришлось несколько минут вспоминать и думать, что это за деньги», — рассказала ФАН мама второклашки, жительница Севастополя София Короткова.

Федеральное агентство новостей /

Она с юмором добавила, что первым, что захотелось купить на эти деньги именно ей, это бутылку шампанского. Говорит, что собрать ребенка в сад полностью на 10 тысяч почти невозможно, но это хорошее дополнение к необходимым тратам.

«Один только хороший эргономичный рюкзак стоит 6000 рублей. А кофточки? А юбочки? А канцелярка вся? Но, однозначно, эти деньги — большая помощь. Даже тем, у кого один ребенок-школьник, а уж для тех — у кого больше, так вообще почти манна небесная», — добавила София.

На выплаты всем школьникам России из федерального бюджета выделено более 204 миллиардов рублей. А в Севастополе на это предусмотрена сумма в размере 510,9 млн рублей. Деньги положены детям, которым до 1 сентября уже исполнилось 6 лет, а 18 лет — не раньше 3 июля. Также выплата полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают учиться в школе. Подать заявление на получение единовременной выплаты можно до конца октября на сайте «Госуслуг» или в отделениях Пенсионного фонда.

Ранее ФАН рассказывал, что с 2022 года социальная доплата до минимального прожиточного уровня в регионе будет назначаться пенсионерам в беззаявительном порядке. В частости, вопрос о назначении региональной соцдоплаты будет решаться между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами исполнительной власти регионов без участия пенсионера.