Власти Крыма разрешили работать ночью общепитам с полностью привитым персоналом

Симферополь, 2 августа. Несколько заведений общепита в Крыму, в которых полностью вакцинировали персонал, получили разрешение на работу в ночное время.

Ограничение на ночную деятельность было снято для 18 организаций, рассказала министр финансов республики Ирина Кивико. Еще одним условием для отмены такой меры стало наличие доступа к камерам видеонаблюдения.

Власти Петербурга тем временем разрешили возобновить работу фуд-кортам и аттракционам. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Такое ограничение перестало действовать со 2 августа.