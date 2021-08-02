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Трое детей пострадали в серьезной аварии на трассе в Крыму
Происшествия
Трое детей пострадали в серьезной аварии на трассе в Крыму
Пресс-служба МВД по РК  / 

Крым, 2 августа. Днем второго августа на трассе Черноморское ― Евпатория произошла авария с участием нескольких автомобилей, в результате которой пять человек получили различные травмы. Инцидент произошел рядом с селом Новоивановка.

Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, водитель «Шкода Суперб» при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем «Тойота», после чего оба транспортных средства отбросило на легковой автомобиль «Маздa».

Трое детей пострадали в серьезной аварии на трассе в Крыму
Пресс-служба МВД по РК  / 

Согласно предоставленным данным, в результате ДТП пострадали пять человек: четверо из автомобиля «Шкода» (среди них двое детей) и один ребенок, находившийся в автомобиле «Мазда». Всех их госпитализировали в ближайшую больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

Ранее ФАН сообщал, что следственный отдел МО МВД России «Сакский» возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexux, который, объезжая пробку по обочине, протаранил Toyota Camry, пассажирка которого вскоре скончалась.

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дтп крым
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