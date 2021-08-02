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Аэропорт Симферополя в июле установил рекорд по пассажиропотоку
Общество
Аэропорт Симферополя в июле установил рекорд по пассажиропотоку
пресс-служба аэропорта «Симферополь»

Симферополь, 2 августа. Симферопольский аэропорт в июле 2021 года обслужил более 1,216 млн пассажиров. Пресс-служба воздушной гавани назвала это рекордным показателем.

Месячный трафик пассажиров стал максимальным за все время наблюдений, говорится в сообщении. Там подчеркнули, что прошлый рекорд был зафиксирован в августе 2020 года. Однако новые показатели превысили его на 50 тыс. человек.

Таким образом, июльский пассажиропоток вырос на 33% относительно показателя июля прошлого года. Он также превысил максимальный уровень «доковидного» 2019 года на 40%.

Самое высокое количество пассажиров было зафиксировано 31 июля, когда в крымском авиаузле обслужили 44 тыс. человек. Самые популярные направления полетов в аэропорту Симферополя в июле — Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Как ранее сообщалось, Крымский мост побил новый рекорд по количеству пассажиров. За три года его пересекли 15 млн человек.

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