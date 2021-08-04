Британская пресса активно продвигает тему засухи и дефицита воды в Крыму. Издание Financial Times выпустило статью с говорящим заголовком «Крымская война за воду». Статья носит откровенно пропагандистский и провокационный характер — в ней говорится о высокой вероятности «нападения России на южные регионы Украины» из-за якобы ухудшения условий жизни крымчан и затруднения ведения сельского хозяйства на полуострове. ФАН разоблачил подлог британских СМИ.

В одном из прошлых материалов мы рассказывали, что Великобритания в последние годы использует тематику в Крыма в СМИ для продвижения имперских настроений внутри страны. Делается это зачастую через противопоставление в глазах читателей России и Британии как двух великих империй.

wikipedia.org / L(Phot) Des Wade/MOD/OGL v1.0

«Весной не только «желтые», но и серьезные издания Соединенного Королевства стали публиковать аналитические материалы, утверждающие, что Россия неминуемо пойдет на Украину, чтобы заполучить беспрепятственный доступ к воде для Крыма. Засуха выставлялась неразрешимой проблемой, которая якобы оправдает военную интервенцию и захват половины Украины. Такой невероятный сценарий позволил Западу создать благоприятный информационный фон для усиления присутствия сил НАТО в Черном море и для проведения крупных учений в регионе», — заявила Ольга Москаленко.

По мнению доцента кафедры «Теория и практика перевода» СевГУтема водного дефицита, с которым столкнулся Крым в последние годы, стала активно фигурировать в британских СМИ еще с прошлой зимы. А к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией стала просто пиковой, потому что дала простор для создания негативной картинки жизни на полуострове.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Она отметила, что сама по себе метафора «крымской войны за воду» (water war, как ее называют в британских СМИ) не нова — ее просто вытащили на поверхность, оживив в 2014 и 2021 годы.

Тема крымской засухи, неблагоприятных природных условий, когда то льет ливень, то степной суховей не дает дышать, почти в обязательном порядке появляется в британской художественной и исторической литературе о Крымской войне. Например, в одном из популярных романов второй половины ХХ века описывается, что только татары, как единственное коренное население, способны здесь худо-бедно выращивать скот и вести подобие сельского хозяйства.

Поэтому изображение безводного Крыма — часть британской традиции изображения в целом якобы не очень пригодной для жизни российской природы, из-за которой стране чуть ли не приходится отвоевывать благоприятные для жизни регионы.

«Вот и сейчас в массовом сознании западного читателя создается ужасная картинка умирающего от засухи инфраструктурно зависящего от Украины Крыма, ради которого, как пишет Financial Times, РФ уже практически выдвинулась к Новой Каховке. Появление в Financial Times такого материала — просто очередной разогрев напряженности, проведенный по всем правилам. В статье есть элементы, которые позволяют манипулировать читателем: страдающие крымчане, воинственный руководитель, «точные» разведданные, «обездоленное» татарское население, которое лишилось пропитания», — отмечает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

«Из-за обильных осадков, выпавших на территории Республики Крым, а также благодаря реализации резервных мероприятий, которые выполнялись по поручению Марата Шакирзяновича, — бурение скважин, запуск в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора и т. д. — можно уже с уверенностью сказать, что дефицит воды Крыму не угрожает. При этом выполняются все поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя Правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина по обеспечению региона пресной водой», — сообщил глава республики на своей официальной странице в Facebook.

Стоит подчеркнуть, что материал подобного рода в британской прессе — не первый и далеко не последний. Вместе с тем реальные факты показывают, что ситуация с водой в Крыму далеко не такая аховая, как ее пытается представить западная пресса. Да и системная работа правительства нашей страны над проблемами водоснабжения полуострова нацелена не столько на увеличение объемов поставок воды, а на экономии и разумном распределении имеющихся запасов. Об этом, в частности, говорится в официальном заявлении главы Республики Крым

Кроме того, последние данные ГУП РК «Вода Крыма» позволяют говорить о преодолении водного кризиса. ФАН получил последние данные о состоянии водохранилищ полуострова.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев