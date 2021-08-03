Туристы признались, почему выбирают отдых на Азовском море вместо Черного

Азовское море еще недавно было местом для отдыха только некоторых любителей. Это были или местные жители, или туристы, которых с этими местами связывали особенные воспоминания.

Это море мелкое, соленое, теплое, и оттого часто полное медуз. Берега здесь больше похожи на степь, у моря небольшая кромка желтого песка, рапа и соленый ветер. Но в последние годы берег здесь стал обретать все большую популярность. Все чаще туристы останавливаются с палатками, а в близлежащих селах стала появляться туристическая инфраструктура. ФАН выяснил, чем туристам приглянулось Азовское море и как они его смогли «распробовать».

«Мы приехали из Коломны, отпуск в этом году у нас выдался спонтанным. Поэтому когда стали искать что-то у берегов Черного моря, увидели, что все занято. Решили взять палатку и приехать сюда на машине. Приехали на Тарханкут, а там даже коврик класть негде. Мы так не любим. Уехали искать единения с природой и нашли его здесь», — рассказала ФАН туристка Ульяна.

Они остановились у моря на Керченском полуострове вместе с мужем, собакой и большой палаткой. Говорит, это экономит им немало денег, но требует большей подготовки к отпуску. С собой у них есть запас пресной воды, генератор, солидная аптечка, еда и бензин на продолжительное время.

«Мы бывалые палаточники. Но в этом виде отдыха ценим именно возможность остаться наедине с морем. Неприятно, когда рядом орет чья-то музыкальная колонка, ходят пьяные люди. Однако и совсем одному небезопасно, но в Крыму остаться в одиночестве — это уже сильно проблематично», — добавила Ульяна.

из личного архива / Ульяна Мусиевич

Она добавила, что по их ощущениям именно в этом году в Крыму особенно многолюдно, даже на берегу Азовского моря много отдыхающих. Люди стараются уважать границы друг друга и по возможности встают так, чтобы оставить между палатками расстояние хотя бы около 30–50 метров.

«Мы ездили за колой и вином в ближайшее село. Поразились ассортименту: есть все — от фонарика и презервативов до штопора и резиновых сланцев. И все это в маленьком деревенском сельпо. И видно, что спрос на это есть, ведь неподалеку огромный палаточный город, растянутый по побережью. Появились объявления, что дачи сдают, люди начали зарабатывать», — добавила туристка из Коломны.

По словам организатора туров в Крым, интерес туристов к Азовскому морю появился из-за перенаселения побережья Черного, а также из-за желания людей провести отдых более экономно.

«Из-за географической отдаленности побережья от больших городов туда едут те, кому кроме моря и песка, в общем-то, ничего и не нужно. Порядок цен на отели, комнаты, услуги и еду там ниже, чем везде в Крыму. Например, там еще можно найти приличный номер за тысячу рублей на двоих, а пообедать на 300–500 рублей. При этом уровень комфорта там не уступает, например, западному побережью Крыма», — рассказала ФАН организатор туров в Крым из Керчи Евгения Санько.

Напомним, ранее ФАН узнал интересные подробности переворота и затопления катера с туристами. Как оказалось, алкоголь был не единственной причиной ЧП.