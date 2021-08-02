«Пункт назначения по-крымски»: в Симферополе произошло страшное ДТП

В центре крымской столицы — Симферополя — произошло необычное ДТП с участием легкового автомобиля Peugeot и грузового автомобиля марки «Газель». Дело в том, что из кузова грузового авто вылетела плохо закрепленная арматура и попала в лобовое стекло легкового авто, которое ехало позади.

По предварительным данным, это произошло около 10:30 утра на Советской площади, пострадавших или погибших нет, не считая лобового стекла автомобиля Peugeot. Вместе с тем пользователи Сети начали активно комментировать данную новость, передает ФАН.

«Похоже, что у нас в Крыму начали снимать новую часть «Пункта назначения». Только я не вижу ни операторов, ни съемочную группу, но сцена выглядит действительно эффектно, кто знает, когда показ, я бы сходил», — написал пользователь с ником Naix.

«Мужчине на легковушке сегодня можно праздновать второй день рождения, рада, что человек остался жив и невредим», — добавила Наталья Крымская.

«Страшная ситуация, никому не пожелаю такого, вот что называется «родился в рубашке», — отметила Василиса Бинко.

Prt Scr vk.com / ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН

Кроме того, другие комментаторы отмечают, что перед грузовыми гружеными автомобилями необходимо соблюдать двойную дистанцию для собственной безопасности. Ведь периодически происходят случаи, когда из кузова или из-под колес таких авто вылетают различные предметы: камни, молотки, монтировки, ведра и многое другое, особенно на неровных поверхностях.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Республике Крым было возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Сакском районе, которое произошло 31 июля. Lexus на обочине на большой скорости протаранил Toyota Camry, которая в этот момент поворачивала налево.