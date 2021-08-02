Украина оригинальным способом попыталась присвоить себе Крымский мост

В украинской версии «Википедии» в категории «Мосты Украины» есть и Крымский мост с Кубани на полуостров, который был построен Российской Федерацией. Автомобильное движение по нему было запущено в середине мая 2018 года, пассажирское железнодорожное сообщение — в декабре 2019-го, грузовое железнодорожное — в конце июня 2020 года.

Очевидно, что сегодня Украина не имеет никакого отношения ни к российскому Крыму, ни к мосту, который соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла. Видимо, украинская пропаганда вышла на новый уровень наглой лжи и провокации, поскольку такая информация размещается на подобных образовательных и других сайтах.

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Корреспондент ФАН поговорил с жителями полуострова и выяснил, как они относятся к подобным попыткам Украины присвоить себе Крымский мост, не говоря уже о самой республике.

«На этот счет мне сразу вспоминается русская пословица: «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», ведь тут похожая ситуация с Украиной. Если она хочет считать Крым и наш мост украинским, пусть делает это и дальше. Пусть у себя хоть на каждом заборе это напишут и будут кричать об этом во вселенную, нам не жалко. Мы добрые люди, но не надо забывать, что с кулаками и характером. На самом деле я хочу пожелать всем украинцам здравомыслия и скорейшего возвращения в родную гавань, потому что ситуация с одурманиванием жителей Украины зашла уже слишком далеко, и этот пример, наверное, является одним из самых ярких доказательств», — заявил Владимир.

«Когда нет ничего своего — остается воровать у соседей. Запорожские казаки, по сути, жили налетами на соседние территории. Их одежда и вооружение переняты как раз таким способом. Подозреваю, что в состоянии условной независимости это государство может жить только грабежами и разбоем», — обратил внимание Сергей.

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«Не думаю, что если руководствоваться принципом — «все что в Крыму — это наше» — можно остановиться лишь на Крымском мосту. Скоро мы узнаем, что еще, оказывается, у нас тоже украинское: дороги, больницы, школы? Хорошо, хоть образование у нас сегодня не украинское...» — добавила Наталья.

«Если крымский мост украинский, Крым — Украина, тогда где вода и что делают пограничники на границе Херсонской области?» — задалась вопросом Ирина.

Вместе с тем прозвучала версия, что таким глупым и наивным образом Украина просто пытается поддерживать в инфополе тему воссоединения Крыма с Россией, с чем официальный Киев не согласен, несмотря на ошеломительные результаты референдума в 2014 году — тогда 96,77% избирателей проголосовали за вхождение республики в состав РФ.

Напомним, ранее эксперт рассказала ФАН, какие факторы провоцируют сход оползней в Крыму. По словам специалиста, на это могут влиять множество факторов, но больше всего — человеческий.