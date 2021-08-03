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Алуштинцы сообщили об опрыскивании виноградников «Массандры» неизвестным веществом
Общество
Алуштинцы сообщили об опрыскивании виноградников «Массандры» неизвестным веществом
Федеральное агентство новостей  /  Елена Алексеенкова

В редакцию ФАН обратился горожанин, пожаловавшийся на испарения, исходящие от опрысканного виноградника, который находится рядом с его домом. Кроме нескольких многоэтажек, соседствующих с плантациями, к ним прилегает детский сад, тут же находится школа. Люди боятся испарений, поэтому вынуждены утром плотно закрывать окна, чтобы неизвестное вещество не попало в их квартиры.

Одним из свидетелей опрыскивания стал обратившийся к нам алуштинец Артем, проживающий в доме поблизости. По его словам, эти территории с виноградниками принадлежат ПАО «Массандра».

«Я бегаю каждое утро вдоль этого поля. В шесть часов утра здесь всегда тихо, воздух свежий. Но в этот день мне явно не повезло — после пары кругов на стадионе я вынужден был уйти, потому что облако испарений с виноградника пошло на спортплощадку. Дома пришлось закрыть все окна и включить кондиционер, поле ведь от нас в каких-то 1520 метрах!» — рассказывает Артем.

Алуштинцы сообщили об опрыскивании виноградников «Массандры» неизвестным веществом
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

За экспертным мнением мы обратились к Юрию Шавардову, директору компании «ВПС-плюс», занимающейся выращиванием винограда в Судаке.

«Я не могу сказать, насколько эти работы вредны для человека, потому что не знаю, чем именно «Массандра» обрабатывает свои виноградники. Существуют безвредные для человека средства, но большинство винсовхозов применяют ядовитые, потому что они гораздо дешевле. В этом случае расстояние до человека и его жилища не должно быть меньше одного километра», — предположил Шавардов.

Виноградники в Алуште опрыскивали два трактора, которыми управляли мужчины в респираторах. На расстоянии явного запаха от обработки не чувствовалось, но во рту оставалось неприятное ощущение, напоминающее вкус металла, рассказывает Артем. По его словам, осенью, после уборки, школьники часто собирают виноград с этого поля. Едят тут же, не моя, чтобы успеть до конца перемены.

«Надо повесить какие-то таблички, предупреждающие, что виноград опрыскан, чтобы родители школьников и учителя напоминали им о том, что фрукты перед едой обязательно надо мыть!» — рекомендует местный житель.

На запрос редакции ФАН, какое средство использовали для опрыскивания винограда в ПАО «Массандра», отправленный на прошлой неделе, пока не ответили. Как только ответ поступит в редакцию, мы об этом сообщим.

Ранее в комментарии ФАН директор ГАУ «Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительств» Татьяна Горелова рассказала, какие процессы, помимо сильных дождей, могут привести к активизации оползней на полуострове.

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массандра алушта виноградники
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