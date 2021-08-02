Памятник павшим в Донбассе в 2014 году крымчанам установили под Симферополем

В Симферополе жители Каменского массива передали в дар городу патриотический комплекс, созданный своими силами. Более года жители района совместно с неравнодушными крымчанами формировали площадку, состоящую из нескольких объектов.

Комплекс под названием «Каменка. Высота 385» включает в себя памятный камень «Павшим и живым ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов», Сад памяти в честь 75-летней годовщины Великой Победы, аллею, посвященную памяти крымчан, павших за независимость Донбасса.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

1 августа 2021 года была торжественно открыта финальная часть патриотического комплекса — памятный знак аллеи, посвященной крымчанам, погибшим в Донбассе. На нем высечены имена десантников, симферопольцев, которые одними из первых пришли на помощь жителям народных республики, но, к сожалению, были убиты врагом. На мероприятии присутствовали семьи военных. Сам памятный знак открывали их вдовы.

«Для нас это очень важно, что теперь есть место, где мы точно знаем, что ребят помнят. Это удивительно, что сделали жители своими руками. Это такая память. Это история», — поделилась с корреспондентом ФАН своими впечатлениями вдова одного из погибших десантников, Наталья Гусева.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

На открытии памятного знака присутствовали также и десантники, приехавшие со всех концов Республики Крым. Они приехали почтить память своих братьев по оружию и принять участие в открытии комплекса. Открывал торжественную часть представитель Союза десантников России Андрей Попов.

«Дорогие жители каменского массива, братья десантники. В преддверии 91-й годовщины ВДВ, прежде всего, благодарю вас за ваше неравнодушие. Хотелось бы, чтобы такие площадки, которые носят оттенок светлой памяти людей, готовых жертвовать своей жизнью ради свободы других, всегда были местами, куда с радостью будут приходить дети», — отметил Попов.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

Для торжественной передачи патриотического комплекса городу Симферополь были приглашены почетные гости: заместитель главы администрации города Симферополь — Владимир Ким и зампредседателя городского совета города Симферополь Надежда Аксенова.

«Дорогие жители, хочу выразить огромную благодарность вам за активную гражданскую позицию. За инициативу создания памятных знаков и за патриотическое воспитание подрастающего поколения», — подчеркнула Аксенова.

После официальной передачи патриотического комплекса городу для всех участников мероприятия жители подготовили небольшую развлекательную программу в честь 91-й годовщины ВДВ. Дети поздравляли десантников с их профессиональным праздником и мерялись с ними силами с спортивных соревнованиях.

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