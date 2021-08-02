Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Крыму

Следственный отдел МО МВД России «Сакский» возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexux LX 570 после аварии, произошедшей на трассе Симферополь ― Евпатория. Речь идет о ДТП, которое случилось в Сакском районе 31 июля: Lexux на обочине на большой скорости протаранил Toyota Camry, которая в этот момент поворачивала налево.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», передает ФАН.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира автомобиля Toyota Camry — 53-летняя женщина и 11-летний мальчик, которые были доставлены в лечебное учреждение. Позже поступила информация о том, что женщина скончалась в реанимационном отделении в результате полученных телесных повреждений. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного управления МВД по Республике Крым», — сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Тем временем, как стало известно, за рулем автомобиля Lexus, протаранившего на обочине легковушку, находился бизнесмен Сергей Бейм. Мужчина подтвердил, что за рулем был именно он.

Отметим, что Сергей Бейм является бывшим гендиректором Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз». В 2006–2010 годы был депутатом Верховной рады Крыма пятого созыва. Вместе с братом и отцом развивает нефтегазовый бизнес в Крыму, являясь при этом директором корпорации «ТЭС» (ее автозаправки есть по всей территории Крыма).

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