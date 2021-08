Эксперт Москаленко пояснила, как Британия использует вопрос Крыма для возрождения империи

На британских островах готовятся возродить империю за счет Крыма. Такое предположение корреспонденту ФАН высказала доцент кафедры «Теория и практика перевода» СевГУ Ольга Москаленко, которая тщательно изучает британскую прессу последние годы.

По ее словам, последние шесть-семь лет британские СМИ активно транслируют «крымский вопрос» на территории Великобритании.

«Может быть, утверждение покажется парадоксальным, но российский Крым оказался также важен для подъема британского самосознания и возвращения имперского величия. Когда-то Крымская война 1853–1856 гг. вдохнула новую жизнь в патриотизм британцев и ознаменовала новый виток национальной идеи, сплоченность нации еще до победы. И это не мое утверждение, а точка зрения британских историков, культурологов, литературоведов», — рассказала Москаленко.

Она утверждает, что в данном случае «крымский вопрос» в некотором роде возрождает имперское противостояние России и Британии. Особенно после Brexit, когда наступит подходящий момент, этот конфликт можно будет вынести на поверхность.

Москаленко считает, что еще накануне крупнейших учений НАТО Sea Breeze-2021 в Черном море, прошедших в июле, у Великобритании появилась возможность транслировать во всех СМИ то, что страна может придерживаться не столько консолидированной позиции Запада по поводу российской принадлежности Крыма, сколько своей способности действовать самостоятельно.

«Обязательный атрибут империи — наличие имперского мифа, своего рода мессианской идеи, и Британия всегда им обладала. Надо помнить, что сейчас на Западе быть империей стыдно: привычное содержание слов «империализм» и «империя» опорочено, стало оскорбительным, деяния империй переосмысливаются в сверхтолерантном и сверхлиберальном мире. А вот в самой Британии — и в научных кругах, и в политических — дискуссии о возвращении империи не угасают», — подчеркивает специалист.

При этом, по словам эксперта, в сознании британцев укоренено стремление к возрождению империи. На рубеже XIX–XX веков в Оксфорде была издана и в 2011 году переиздана пятитомная «История Британской империи» (The Oxford History of the British Empire), охватывающая период вплоть до 1999 года. Это показывает, что имперское самоощущение британцев не является делом прошлого, а до сих пор составляет важную черту национальной самоидентификации.

По мнению Москаленко, если учитывать, что главной имперской идеей Великобритании всегда была идея свободы, то вполне очевидно, что одним из антагонистов традиционно оказывается еще одна империя прошлого. Британский медийный дискурс, как впрочем, и политический, и литературный, активно разыгрывают тему России, где якобы ведут экспансионистскую политику и присоединяют земли. И сейчас Великобритания ведет себя как империя, которая готова активно сдерживать мнимую российскую экспансию в регионе, который для нее является важным не только с точки зрения геополитики, но и с точки зрения исторической памяти.

В целом тема Крыма и присутствия России на Черном море не исчезала ни из медийного, ни из художественного дискурса Британии с момента проявления активной политики России в регионе. Ее геополитические успехи находили отражение в художественной литературе, как например, в поэме Байрона «Дон Жуан». Уже тогда Западная Европа с обостренным интересом следила за перипетиями русско-турецких войн XVIII–XIX веков, за неудержимым стремлением молодой Российской империи на Юг, за перспективами выхода России к Средиземному морю.

Вместе с тем Крымская война 1853–1856 гг., которую теперь принято называть первой медиавойной, благодаря практически параллельному освещению в СМИ продемонстрировала безграничную силу печатного слова, власть манипуляций, потенциал карикатур.

«Крымская война является особой болевой точкой для Британии: она связана с огромными потерями, с эпидемией холеры, с полностью несостоятельной системой снабжения, это так называемая «серая тема» в британском сознании, бесславная победа. Особенно в том, что касается осады Севастополя — ее очень сложно подвести под идею защиты слабой Турции от агрессивной России. Тем не менее именно этот миф об освободительной Британии разыгрывается на страницах современных британских СМИ и сейчас», — считает Ольга Москаленко.

По ее мнению, с точки зрения процессов, которые сейчас разворачиваются в медийном пространстве Великобритании, ситуация с Крымом лучше всего описывается фразой посла Болгарии в США Тихомира Стойчева: «Что случается в Черном море — не остается в Черном море».

«Крым стал точкой, к которой оказалось приковано внимание всего мира. Пока основные столкновения разыгрываются в информационном пространстве. Обратим внимание на название эсминца, инцидент с которым стал предметом всех мировых новостей: «Defender» — «защитник». Британия вновь примеряет на себя роль главного носителя настоящих либеральных ценностей в Черноморском регионе, главного освободителя. Это вариант виртуальной имперской экспансии, подготовка необходимого общественного мнения, приучение обывателя к мысли о том, что рано или поздно Крым и Черное море могут стать точкой столкновения», — резюмировала эксперт.

Москаленко подчеркнула, что для России Черное море ― синоним «внешней свободы» еще с 1870 года. Поэтому Великобритания будет неизменно воспринимать российский Крым как стремление к расширению империи, к владычеству на море, которым необходимо противостоять. А это значит, что «крымский вопрос» становится точкой возрождения имперского сознания для Великобритании, которая будет всячески этому противиться.

