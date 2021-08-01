Бизнесмены рассказали о проблемах конкуренции с нелегальными дельцами в Крыму

Когда приезжаешь на площадь Нахимова в Севастополе, чтобы дойти, например, до катера, приходится раз 10 сказать «нет» многочисленным продавцам туристического отдыха. Они предлагают купить экскурсии, совершить прогулку по морю и многое другое.

Невольно возникает вопрос, откуда в центре города в одном месте столько торговцев турбизнесом? Неужели никто не следит за их количеством и равномерным распределением? Корреспондент ФАН попробовала найти ответ на этот вопрос.

В городе-герое регулярно проводятся ярмарки, где в ходе аукциона реализуются места для торговли в туротрасли. В этом году ярмарка прошла в начале года, на ней было реализовано 21 место, из которых пять находятся на площади Нахимова.

Эти места выиграл ИП Норенко (он предложил за них большую сумму). Теперь именно он с 15 марта этого года по 31 декабря 2022-го имеет право реализовывать свою продукцию на площади Нахимова. За это он должен ежемесячно выплачивать от 18 до 53 тысяч рублей за одно место, что в общей сложности составляет порядка 150 тысяч за все пять мест.

Логично, что те люди, которые не выиграли аукцион, ничего не платят и не имеют права работать на площади. Так откуда же берутся торговцы в таких количествах?

Для тех, кто не выиграл аукцион, отсутствие разрешительных документов не является помехой. Сегодня они оккупируют площадь. Корреспондент ФАН пообщался с легальным предпринимателем. Оказалось, что его представители уже обращались в полицию и в департамент городского хозяйства и потребительского рынка, попросив пресечь незаконную торговлю.

Prt Scr Google Maps / Алексей Конищев

Как рассказал юрист Антон Тихонов, в результате незаконных действий победители ярмарки получили недобросовестную конкуренцию в лице компаний и ИП, которые решили осуществлять продажу туристических услуг без каких-либо разрешительных документов. Полиция отреагировала на многочисленные обращения и провела проверку, но отказала в возбуждении дела по административным правонарушениям (копии документов имеются в распоряжении редакции).

«В качестве причин отказа они указали, что у указанных лиц имеются разрешительные документы. При этом, согласно материалам, вместо разрешительной документации на недобросовестных продавцов были предъявлены разрешительные документы ИП Норенко — участника ярмарки. Получается, что легальный предприниматель платит и за себя, и за них. То, что документы дают разрешение торговать только Норенко, а не его конкурентам, их не заинтересовало», — рассказывает юрист.

Предприниматель и юрист обратились в суд с заявлением на бездействие правоохранителей. Как говорит Тихонов, были долгие разбирательства с документами.

«Согласно определению от 03.05.21 года, было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении, в том числе по заявлению от 04.05.21 года, то есть отказ в возбуждении дела был написан за день до написания заявления», — отметил юрист.

Законные участники ярмарки обязаны исполнять все требования и ежемесячно платить за предоставленные места. Если что-то случится, их могут оштрафовать или выгнать, а их конкуренты ничем не рискуют.

Как говорит сотрудница, работающая на легального предпринимателя, Виктория Тимченко, сложно конкурировать с нелегальными фирмами. Бизнесмен без разрешительных документов, даже если он зарегистрирован как ИП, ничего не платит, не выкупает точки, не несет никаких накладных расходов — он практически вне конкуренции.

НА «Харьков». / Сергей Воробьев

«Это точно так же, как трудно государству конкурировать, например, с подпольными производителями спиртных напитков. Государство же каким-то образом с ними борется за здоровье человека, за то, чтобы человек получал надлежащий продукт, за который он платит деньги. Примерно такая же ситуация и у нас. Нелегальный предприниматель в погоне за длинным рублем не стесняется нанимать машины без документов, он рискует человеческими жизнями, потому что он знает, что он не под контролем. А человек, который купил у нелегала туристический билет, куда пойдет впоследствии, куда ему обращаться за защитой своих прав и здоровья? Собственно говоря, некуда!» ― делится Виктория Тимченко.

Представители предпринимателя будут обжаловать действия полиции в суде. Также в судебном порядке они хотят обязать департамент сельского хозяйства и потребительского рынка демонтировать самовольно возведенные стационарные торговые объекты.

Самим же туристам стоит обращать внимание на то, у кого они приобретают тур или экскурсию, ведь в случае какого-либо инцидента или ЧП может оказаться, что они не получат никакой помощи или компенсации.

Ранее ФАН рассказывал, что украинцы нашли способ незаконно заработать на туристах и жителях Крыма. Правонарушителей часто привлекают к административной ответственности, но те после оплаты штрафов все равно возвращаются к работе или их место занимают другие.