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Рухнувший год назад с обрыва в Крыму Mercedes до сих пор «разлагается» на пляже
Общество
Рухнувший год назад с обрыва в Крыму Mercedes до сих пор «разлагается» на пляже
Федеральное агентство новостей  /  Всеволод Радченко

Севастопольский блогер Всеволод Радченко недавно в соцсетях выложил пост с разобранным белым автомобилем на пляже у мыса Фиолент. К своему удивлению, обнаружил, что пост и отдельные фотографии авто разошлись по разным пабликам в интернете и вызвали активное обсуждение. Суть дискуссии ― безответственность хозяйки авто (хотя, судя по заметкам в СМИ годовой давности, девушка брала машину в аренду) и городских властей за неубранный в течение года металлолом.

Напомним, год назад, в начале июля 2020 года, неосмотрительная барышня забыла поставить машину на ручник и пошла любоваться видами Фиолента. Машина же продолжила свой путь и рухнула с обрыва. Погибла собака, запертая в салоне машины. «Обглоданный» скелет автомобиля, с которого сняли все возможное оборудование, теперь надежно припаркован на пляже напротив морских скал Орест и Пилад.

В комментарии ФАН блогер рассказал, что на днях ему написали из Крымского фонда поддержки автомобилистов с вопросом о путях подхода к пляжу. Они хотят самостоятельно эвакуировать остатки автомобиля. Севастополец прокатился с ними на Фиолент, провел к останкам машины и высказал свое мнение по поводу возможной дальнейшей судьбы Mercedes. По его словам, ребятам идея зашла. Однако что скажут люди?

«Я прекрасно понимаю возмущение людей, но считаю, что белый Mercedes убирать не нужно. Почему? Сейчас объясню. За последнюю неделю я трижды был на этом пляже. И всякий раз наблюдал, как автомобиль притягивает людей. По нему бегают детишки, к нему приплывают отдыхающие на катерах, около него устраивают пикники студенты», — делится Радченко.

Рухнувший год назад с обрыва в Крыму Mercedes до сих пор «разлагается» на пляже
Федеральное агентство новостей  / Всеволод Радченко

Автомобиль, очевидно, превращается в точку притяжения, говорит севастополец. Этакий незапланированный арт-объект.

«Арт-объект, который может стать дополнительным популяризатором Фиолента. Таким же, как голубая вода пляжа «Баунти». Или фортепиано на смотровой над пляжем с машиной. Из останков автомобиля при желании можно создать памятник-назидание, напоминающий окружающим о цене человеческой беспечности. Только нужно немного благоустроить территорию. А название можно дать Mercedes, так как пляж безымянный. Так он быстрее запомнится и раскрутится», — рассказывает севастополец.

Пока же сам автомобиль остается на пляже, а представители ответственных ведомств, возможно, учтут предложения горожан, как поступить с машиной.

Ранее ФАН рассказывал о популярных достопримечательностях Балаклавы. Ведь этот небольшой уютный городок на юго-западе Крыма близ Севастополя, расположенный в объятиях высоких холмов, является одним из самых удобных и живописных на Черном море.

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