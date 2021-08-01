Появилось видео ДТП в Крыму, где «обочечник» устроил смертельное столкновение

Накануне в Крыму на трассе Симферополь — Евпатория произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Инцидент был зафиксирован днем в субботу в Сакском районе в поселке Прибрежное.

Автомобиль Toyota Camry поворачивал налево, для этого авто, на регистратор которого и попал момент ДТП, остановилось, чтобы пропустить его. В этот момент водитель Lexus LX570 протаранил поворачивающих, так как ехал по обочине, обходя пробку.

По некоторым данным, в результате ДТП скончалась 66-летняя женщина, которую госпитализировали с места аварии. В реанимации находится 11-летний ребенок с тяжелыми травмами.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции города Саки проводят проверку по факту ДТП. В пресс-службе МВД по Крыму сообщили, что обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

Согласно ПДД, водителям машин на обочине разрешено только совершать остановку: движение по обочине запрещается, за это предусмотрен штраф.

Ранее ФАН сообщал, что водитель большегруза налетел на бетонное ограждение на трассе под Севастополем. По предварительным данным, грузовик правыми колесами проехался по бетонному ограждению после неудачного поворота.