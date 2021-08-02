Эксперт объяснила, какие факторы провоцируют сход оползней в Крыму

Крым — сейсмически активный регион, на полуострове и в его районах ежедневно регистрируют микроземлетрясения. Человек их не чувствует, но приборы эти толчки засекают. Также на территории республики действуют оползневые процессы, всего специалисты наблюдают на данный момент за более 1500 такими участками.

Порядка 600 из них — на территории городского округа Ялта, около 300 — в районе Алушты. После того как на часть районов Южного берега Крыма выпало за ночь с 17 на 18 июня больше месячной нормы осадков, некоторые оползневые процессы активизировались.

Директор ГАУ «Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительств» Татьяна Горелова рассказала в разговоре с корреспондентом ФАН, какие еще процессы, помимо сильных дождей, могут привести к активизации оползневых процессов на полуострове.

«Любое техногенное воздействие, воздействие человека без учета геофизических факторов — строительство на оползневых системах без соответствующих исследований и защитных инженерных сооружений. Или же техногенное воздействие — вибромеханические нагрузки — когда мы на оползневых системах строим дороги и по ним ездим. Это тоже негативный фактор. Сток ливневых вод, когда идет застройка участков и не организуется отвод воды с них, особенно если это крутые склоны. Все, что связано с подмытием грунта и механическим воздействием, в том числе и пригрузкой строительством, считается негативным влиянием, если не учитываются факторы неблагоприятной среды, подвижность грунта, какие-то моменты, связанные с грунтовыми водами или с отведением ливневых вод», — сказала эксперт.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Кухарева

По ее словам, если строительство ведется с учетом всех этих факторов, то можно говорить, что минимизация воздействия человека точно есть. Как правило, при застройке это учитывается, однако при индивидуальном жилом строительстве (ИЖС) люди часто ничего из вышеперечисленного не выполняют, поскольку ИЖС, к сожалению, не поддается контролю в части строительства.

«Что касается проектной документации, выдачи документов на начало строительства и ввода в эксплуатацию крупных объектов, там застройщики все процессы и укрепительные сооружения предусматривают, потому что это и безопаснее, и у них нет других вариантов. Оползневые процессы не подвластны человеку. Мы должны понимать, что человек способен только минимизировать негативное воздействие. То есть такие процессы были всегда, поэтому можно учитывать их особенности и по глупости не провоцировать их развитие», — сказала Татьяна Горелова.

Если изучать и понимать, как это работает, делать все возможное, чтобы это правильно стабилизировать, в таком случае оползни не так страшны, поскольку катастрофических явлений не случится. Плюс ко всему укрепительные сооружения дают возможность застройки той территории, где есть оползневые процессы, но на нижней его части, добавила директор ГАУ «КРЦ».

«Иногда мы строениями стабилизируем склон, предусматривая необходимый запас прочности. Существует масса нюансов, на каждую ситуацию нужно смотреть индивидуально, потому что всегда срабатывает комплекс геологических факторов: где грунт, на какой глубине он находится, какой его состав, каковы уклон склона и высота, есть ли грунтовые воды, как застроен район и многое другое. Мы всегда просим людей наблюдать за возможными оползневыми процессами и сообщать о них в случае необходимости, потому что наши 64 сотрудника не могут обойти сразу все населенные пункты, не говоря уже обо всем полуострове. Также мы понимаем, что оползни в основном наблюдаются в густозастроенных территориях. Там, где есть непосредственные риски здоровью людей, всегда ведутся первоочередные наблюдения и работы», — сказала собеседница издания.

Оползни, которые находятся в горах, например, наблюдаются второстепенно. Главная задача ГАУ «КРЦ» — обезопасить жителей и гостей курорта от оползневых и других опасных процессов, констатировала Татьяна Горелова.

Ранее эксперт рассказала ФАН, есть ли опасность для жителей и гостей Крыма из-за проливных дождей и оползней. Специалист заверила, что все процессы находятся под контролем.