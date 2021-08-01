Столкновение иномарки со столбом привело к гибели двух человек в Симферополе

Симферополь, 1 августа. Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии в центре города. Сообщение о ДТП на улице Севастопольской поступило ночью.

Водитель иномарки Chevrolet по неизвестной причине вылетел на встречную полосу. Неуправляемая машина на большой скорости протаранила опору ЛЭП.

Автомобилист и сидевший рядом пассажир получили несовместимые с жизнью травмы. Третий человек в салоне выжил, его доставили в больницу.

Ранее пьяная женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево. Погибли два человека, трое получили травмы.