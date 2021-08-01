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Столкновение иномарки со столбом привело к гибели двух человек в Симферополе
Происшествия
Столкновение иномарки со столбом привело к гибели двух человек в Симферополе
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Симферополь, 1 августа. Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии в центре города. Сообщение о ДТП на улице Севастопольской поступило ночью.

Водитель иномарки Chevrolet по неизвестной причине вылетел на встречную полосу. Неуправляемая машина на большой скорости протаранила опору ЛЭП.

Автомобилист и сидевший рядом пассажир получили несовместимые с жизнью травмы. Третий человек в салоне выжил, его доставили в больницу.

Ранее пьяная женщина не справилась с управлением и врезалась в дерево. Погибли два человека, трое получили травмы.

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авария смерть столб
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