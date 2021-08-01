Грузовик налетел на бетонное ограждение на трассе под Севастополем

Севастополь, 1 августа. Водитель большегруза «оседлал» блоки из бетона на трассе Таврида в Крыму.

Свидетели опубликовали видео с места ДТП, после чего выложили его в социальные сети. По предварительным данным, грузовик правыми колесами проехался по бетонному ограждению после неудачного поворота. Некоторые пользователи пожалели водителя, а другие посмеялись над ситуацией.

Данных о пострадавших или погибших в результате происшествия не поступало. Местные правоохранители уже приступили к выяснению обстоятельств инцидента.