Балаклава ― небольшой уютный городок на юго-западе Крыма близ Севастополя, расположенный в объятиях высоких холмов, образовавших небольшую бухту, одну из самых удобных и живописных на Черном море. Сегодня ФАН расскажет, чем славится это место и насколько разнообразный отдых доступен гостям города.

Начнем с одной из самых популярных достопримечательностей ― крепости Чембало, возвышающейся на входе в Балаклавскую бухту. Она была построена генуэзцами в далеком XIV веке. Сейчас от каменных башен остались лишь развалины, но и они неизменно притягивают множество туристов. Крепость славится не только своей историей, но также тем, что с нее открываются потрясающие панорамные виды. Посещение данного объекта бесплатно, поэтому доступно каждому, кто способен преодолеть затяжной подъем на холм. Поэтому ФАН рекомендует читателям взять с собой удобную обувь.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Также в окрестностях Балаклавы — на въезде со стороны Севастополя — расположено популярное озеро в форме сердца ― Кадыковский карьер. До 2007 года здесь добывали флюсовые известняки, но сейчас озеро питает ближайшие населенные пункты. Примечательно, что очертания сердца можно рассмотреть только с одной точки на западном берегу озера, а невероятный цвет воды в озере создается из-за его большой глубины.

Еще Балаклава славится уютными пляжами ― песчаными, галечными и даже бетонными — обустроенными и дикими. В окрестностях города их восемь: городской пляж на набережной имени Назукина, Мраморный, Яшмовый, Серебряный, Золотой, Ближний пляж, Васили и Инжир.

ФАН напоминает, при посещении диких пляжей необходимо соблюдать технику безопасности: ранее очевидцы в соцсетях показали обвал на пляже Васили, при котором никто не пострадал лишь по счастливой случайности.

ФБА «Экономика сегодня» . / Евгения Авраменко

Конечно, невозможно побывать в Балаклаве и не попробовать местную кухню: чебуреки с мидиями, янтыки с рапанами, черноморскую рыбку и другие блюда, приготовленные из свежайшего улова местных рыбаков.

О самой популярной достопримечательности Балаклавы ― базе подводных лодок времен СССР ― ФАН рассказывал ранее. Недавно объект 825 ГТС отреставрировали, превратив в интерактивный музей, а также дополнив экспозицию нестандартным освещением, звуковым сопровождением и новыми экспонатами.