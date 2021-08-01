Водитель Lexus при обгоне протаранил иномарку с женщиной и ребенком на трассе в Крыму

Севастополь, 1 августа. Смертельное ДТП произошло на трассе Симферополь — Евпатория по вине водителя Lexus. Мужчина решился на опасный обгон по обочине и протаранил Toyota Camry с женщиной и ребенком.

Приехавшие на место происшествия медики госпитализировали 66-летнюю женщину и 11-летнего ребенка с тяжелыми травмами. В медицинском учреждении гражданка скончалась. Ребенок находится в реанимации. По данным СМИ, еще двое взрослых доставлены в больницу.

ДТП произошло в районе поселка Прибрежное Сакского района. На данный момент правоохранительные органы не давали официальных комментариев по поводу случившегося. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее на трассе Ялта — Севастополь произошло смертельное ДТП с участием легковушки и пассажирского автобуса.