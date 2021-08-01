Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 11:44
11:40
Общество
Amediateka представила русскоязычный трейлер спортивной драмы «Хилы»
11:39
Происшествия
Силовики задержали безработного петербуржца за стрельбу в магазине
11:38
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 1 августа, праздники, факты, люди
11:38
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Ленобласти
11:35
Шоу-бизнес
Елена Борщева спародировала расплакавшуюся из-за голубой крыши Бузову
11:31
Происшествия
«Употребляла алкоголь»: отдыхающие обнаружили труп женщины на пляже во Владивостоке
11:30
Происшествия
Пьяная женщина устроила смертельное ДТП в Свердловской области
11:30
Происшествия
Власти Турции сообщили о стабилизации ситуации с лесными пожарами в районе Бодрума
11:29
Происшествия
Пьяная автомобилистка устроила аварию с двумя погибшими в Свердловской области
11:27
Общество
Разруха и страх: нижегородцы вынуждены жить в полуразрушенных домах
Все новости

Водитель Lexus при обгоне протаранил иномарку с женщиной и ребенком на трассе в Крыму

  /   Обновлено: 01 августа 2021 10:48
Происшествия
Водитель Lexus при обгоне протаранил иномарку с женщиной и ребенком на трассе в Крыму
lexus.com  /  Toyota Motor Sales

Севастополь, 1 августа. Смертельное ДТП произошло на трассе Симферополь — Евпатория по вине водителя Lexus. Мужчина решился на опасный обгон по обочине и протаранил Toyota Camry с женщиной и ребенком.

Приехавшие на место происшествия медики госпитализировали 66-летнюю женщину и 11-летнего ребенка с тяжелыми травмами. В медицинском учреждении гражданка скончалась. Ребенок находится в реанимации. По данным СМИ, еще двое взрослых доставлены в больницу.

ДТП произошло в районе поселка Прибрежное Сакского района. На данный момент правоохранительные органы не давали официальных комментариев по поводу случившегося. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее на трассе Ялта — Севастополь произошло смертельное ДТП с участием легковушки и пассажирского автобуса.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель Lexus при обгоне протаранил иномарку с женщиной и ребенком на трассе в Крыму
дтп крым смерть lexus трасса
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru